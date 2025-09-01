Esse empresário virou o CEO mais temido e ouvido do mercado financeiro global

Em um mundo corporativo ainda muito pautado por números e retornos imediatos, Larry Fink se tornou um dos líderes mais influentes ao defender que empresas não podem existir apenas para gerar lucro, mas também para criar valor social.

Como CEO e cofundador da BlackRock, maior gestora de ativos do planeta, ele transformou essa ideia em prática e em estratégia de negócios. A cada ano, suas famosas cartas enviadas a CEOs e líderes empresariais provocam debates globais.

Nelas, Fink reforça a necessidade de alinhar crescimento econômico com responsabilidade social, sustentabilidade e governança. Para ele, a longevidade das empresas está diretamente ligada à sua capacidade de responder às mudanças da sociedade e do planeta.

Propósito acima do lucro

Larry Fink defende que negócios bem-sucedidos não podem existir à parte das demandas sociais. Para ele, toda organização tem a responsabilidade de considerar fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) como parte de sua estratégia.

Esse posicionamento vem moldando a forma como a BlackRock investe e pressiona empresas a adotar práticas mais sustentáveis.

Se no passado a visão era a de que líderes deveriam priorizar exclusivamente o acionista, Fink inverteu a lógica ao colocar o propósito como pilar central da gestão. Ao fazer isso, ele abriu espaço para um novo modelo de liderança, em que impacto e rentabilidade caminham juntos.

Influência que molda mercados

O poder de influência de Larry Fink vai muito além das fronteiras da BlackRock. Ao gerir ativos que superam o PIB de muitos países, suas decisões e posicionamentos têm impacto direto sobre políticas econômicas, práticas de mercado e até decisões governamentais.

Combinando tecnologia, estratégia global e uma narrativa voltada à responsabilidade social, ele consolidou sua imagem como um líder capaz de transformar todo um setor. Mais do que gerir capital, Fink redefine o que significa liderar no século XXI: unir inovação, propósito e influência em escala mundial.

