Esse empresário aposentado de 89 anos ainda vai ao escritório – e revela segredo número 1 do sucesso James Sinegal, ex-CEO da Costco, sintetizou décadas de gestão e resultados em uma frase curta, direta e poderosa sobre como tratar pessoas e entregar qualidade

James Sinegal, cofundador e ex-CEO da Costco, aos 89 anos: mesmo aposentado, ainda vai ao escritório uma vez por semana e defende que tratar bem os funcionários é essencial para o sucesso de qualquer empresa ***Official Department of Labor Photograph*** This official Department of Labor photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, and/or promotions that in any way suggest approval or endorsement of the Secretary, or the Department of Labor. Photo Credit: Department of Labor (US Department of Labor)