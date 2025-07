Esse é um prompt do ChatGPT que não pode faltar na hora de montar um roteiro de vídeo completo

Criar um roteiro de vídeo do zero pode ser uma tarefa demorada, especialmente quando falta tempo, inspiração ou estrutura.

Mas com o prompt certo, o ChatGPT pode assumir o papel de roteirista e entregar um conteúdo organizado, com introdução, desenvolvimento e conclusão prontos para gravar.

O comando certo otimiza tempo e entrega um roteiro completo

“Quero criar um roteiro de vídeo sobre [tema]. Organize o conteúdo com começo, meio e fim.

No começo, use uma frase de impacto ou pergunta envolvente. No meio, desenvolva a ideia com 2 ou 3 argumentos ou exemplos. No fim, feche com uma conclusão clara e uma chamada para ação.”

Com esse comando, a IA entende que precisa ir além da informação e entregar estrutura narrativa, que é o segredo de um vídeo que prende a atenção.

Como deixar o roteiro ainda mais afiado

Após a primeira versão, o usuário pode ajustar o estilo com comandos como:

“Reescreva em tom mais descontraído, como se fosse para TikTok.”

“Transforme em roteiro para vídeo de até 1 minuto.”

“Adicione uma frase final provocativa que incentive o compartilhamento.”

“Use linguagem simples, como se fosse para um público leigo.”

A IA responde refinando ritmo, vocabulário e estrutura, como um roteirista profissional ajustando o direcionamento.

