Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Esse é o traço mais ignorado pela liderança — e por que ele define grandes nomes do mercado

Líderes verdadeiramente inspiradores não apenas tomam decisões, mas também sabem suportar o peso da pressão

Abstract concept of way to achieve business success and leadership. Diverse multiracial team of specialists climbing mountain holding hands. Flat cartoon vector illustration with fictional characters (Alexey Yaremenko/Getty Images)

Abstract concept of way to achieve business success and leadership. Diverse multiracial team of specialists climbing mountain holding hands. Flat cartoon vector illustration with fictional characters (Alexey Yaremenko/Getty Images)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17h48.

Última atualização em 3 de novembro de 2025 às 17h54.

Grandes líderes são admirados por sua visão, determinação e estratégia. Mas, segundo o especialista em liderança executiva Ryan McGrath, o diferencial mais poderoso e menos comentado é a capacidade de absorver a dor e a pressão para proteger o time. As informações foram retiradas do site Asset Living.

Absorver a pressão para proteger a equipe

A liderança envolve lidar com incertezas e responsabilidades. No entanto, os melhores líderes não apenas administram a pressão. Eles atuam como escudos, absorvendo o impacto emocional e estratégico para que a equipe mantenha o foco e a confiança.

Não se trata de martírio, mas de ser um amortecedor entre o caos e a equipe. Esse tipo de líder é o que torna o complexo mais simples, assume a culpa quando algo dá errado e transmite calma em meio ao incerto.

Transforme sua forma de liderar e conquiste resultados reais. Garanta agora sua vaga na masterclass Liderança Transformadora. Inscreva-se aqui

Ninguém nasce pronto para lidar com a pressão. Essa habilidade é construída com prática e propósito. Assim como um músculo, a resiliência cresce quando é exercitada diariamente.

Para McGrath, enfrentar desafios de forma deliberada, seja por meio de conversas difíceis, foco intenso ou rotinas exigentes, é o que prepara o líder para os momentos críticos.

Transformar incerteza em ação

A verdadeira força de um líder não está apenas no intelecto, mas na postura diante do desconhecido. Equipes não precisam de líderes perfeitos, e sim de líderes que mantêm a calma sob pressão.

Absorver dores sem preparo leva ao esgotamento, mas combinar resiliência com treinamento constante cria estabilidade emocional e foco em meio ao caos.

McGrath defende que o segredo está em escolher conscientemente o caminho mais difícil. Ao enfrentar o desconforto de frente, o líder expande sua capacidade de agir com clareza e inspira os outros a fazer o mesmo.

Seja o líder que o mercado procura: preparado, inovador e inspirador. Participe da próxima turma e conecte-se a grandes empresas. Clique aqui e saiba mais

O valor de encarar os desafios de frente

O maior erro é acreditar que o desconforto é algo negativo. Segundo McGrath, ele é um atalho para a clareza. Encarar o que é difícil primeiro, como uma conversa delicada, uma decisão estratégica ou uma nova iniciativa, gera confiança e credibilidade.

No fim, equipes não precisam de líderes perfeitos, mas de líderes consistentes. São pessoas que mantêm o equilíbrio nos momentos duros e transformam dor em foco e incerteza em ação. Essa é a essência do líder que cresce e inspira, um desafio de cada vez.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

GARANTA SUA VAGA AQUI

Acompanhe tudo sobre:LíderesNa Prática - Liderança TransformadoraNa PráticaBranded Marketing
Próximo

Mais de Carreira

A armadilha da aprovação: o que grandes líderes aprendem a evitar

76% dos gestores ainda subestimam: sete traços de liderança que ninguém valoriza — mas deveriam

Administração 5.0: o que significa para a área e quais habilidades importam?

Olhar de dono: a habilidade que o curso de administração ensina bem

Mais na Exame

Carreira

A armadilha da aprovação: o que grandes líderes aprendem a evitar

Mercados

Nvidia sobe 2% após aval dos EUA para venda de chips aos Emirados Árabes

Tecnologia

Como usar o monitor cardíaco para treinar no nível de esforço correto

English

Dining at COP30: Check the restaurant list and payment systems