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Esse é o perfil de liderança mais desejado, segundo a McKinsey e o Fórum Econômico Mundial

Relatório das duas maiores consultorias revela as competências essenciais para líderes no século 21

A inteligência artificial vem sendo usada como apoio à tomada de decisão. (RichVintage/Getty Images)

A inteligência artificial vem sendo usada como apoio à tomada de decisão. (RichVintage/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17h09.

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Nunca foi tão desafiador estar no comando. Crises globais, inovações tecnológicas e mudanças aceleradas transformaram o papel da liderança atualmente. 

Um relatório divulgado em 2025 pela consultoria McKinsey em parceria com o Fórum Econômico Mundial mostrou que 84% dos executivos afirmam se sentir despreparados para lidar com a incerteza atual.

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A complexidade do cenário atual

Segundo o estudo, há dez anos um líder precisava lidar com quatro ou cinco questões críticas ao mesmo tempo. Hoje, esse número dobrou. 

A pauta inclui desde os impactos da inteligência artificial generativa até a transição energética e as novas demandas de uma força de trabalho global, que busca mais propósito, autonomia e flexibilidade.

As seis características do líder do século 21

O relatório elenca seis atributos essenciais para o líder contemporâneo:

  • Energia positiva e inspiração — equilíbrio físico e emocional que motiva equipes.
  • Liderança servidora — foco no sucesso coletivo e no impacto positivo.
  • Aprendizado contínuo e humildade — disposição para aprender e reconhecer erros.
  • Garra e resiliência — capacidade de tomar decisões difíceis em cenários adversos.

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  • Senso de humor — leveza nas interações, fortalecendo vínculos e criatividade.
  • Visão de longo prazo — preservação da cultura organizacional e sustentabilidade.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

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