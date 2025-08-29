Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Esse é o perfil de liderança mais desejado em 2025, segundo as maiores consultorias globais

Relatório da McKinsey e do Fórum Econômico Mundial revela as competências essenciais para líderes no século 21

Gestão financeira: a separação entre CPF e CNPJ garante transparência e saúde empresarial. (oatawa/iStockphoto)

Gestão financeira: a separação entre CPF e CNPJ garante transparência e saúde empresarial. (oatawa/iStockphoto)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 14h43.

Nunca foi tão desafiador estar no comando. Crises globais, inovações tecnológicas e mudanças aceleradas transformaram o papel da liderança atualmente. 

Um relatório divulgado em 2025 pela consultoria McKinsey em parceria com o Fórum Econômico Mundial mostrou que 84% dos executivos afirmam se sentir despreparados para lidar com a incerteza atual.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

A complexidade do cenário atual

Segundo o estudo, há dez anos um líder precisava lidar com quatro ou cinco questões críticas ao mesmo tempo. Hoje, esse número dobrou. 

A pauta inclui desde os impactos da inteligência artificial generativa até a transição energética e as novas demandas de uma força de trabalho global, que busca mais propósito, autonomia e flexibilidade.

As seis características do líder do século 21

O relatório elenca seis atributos essenciais para o líder contemporâneo:

  • Energia positiva e inspiração — equilíbrio físico e emocional que motiva equipes.

  • Liderança servidora — foco no sucesso coletivo e no impacto positivo.

  • Aprendizado contínuo e humildade — disposição para aprender e reconhecer erros.

  • Garra e resiliência — capacidade de tomar decisões difíceis em cenários adversos.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

  • Senso de humor — leveza nas interações, fortalecendo vínculos e criatividade.

  • Visão de longo prazo — preservação da cultura organizacional e sustentabilidade.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Prêmio Protagonismo Universitário

Mais de Carreira

7 das 10 melhores universidades do Brasil estão no Sudeste, revela ranking internacional

Esses são quatro tipos de líderes tóxicos — como não se tornar um, segundo estrategista de trabalho

Este homem foi de CEO de tecnologia para lavador de pratos e hoje é responsável por 320 restaurantes

Magalu cria o 1º programa de trainee focado em inteligência artificial com salário de R$ 9,6 mil

Mais na Exame

Casual

Os melhores bares de São Paulo, segundo ranking EXAME Casual 2025

Mercados

Ibovespa opera em alta repercutindo PCE nos EUA e Lei de Reciprocidade Econômica no Brasil

ESG

Fundo de florestas será a grande entrega do Brasil na COP30, diz enviado especial

Apresentado por SEBRAE

Conheça a startup que transforma água da chuva em alternativa contra crise hídrica