Esse é o perfil de liderança mais desejado em 2025, segundo as maiores consultorias globais

Nunca foi tão desafiador estar no comando. Crises globais, inovações tecnológicas e mudanças aceleradas transformaram o papel da liderança atualmente.

Um relatório divulgado em 2025 pela consultoria McKinsey em parceria com o Fórum Econômico Mundial mostrou que 84% dos executivos afirmam se sentir despreparados para lidar com a incerteza atual.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

A complexidade do cenário atual

Segundo o estudo, há dez anos um líder precisava lidar com quatro ou cinco questões críticas ao mesmo tempo. Hoje, esse número dobrou.

A pauta inclui desde os impactos da inteligência artificial generativa até a transição energética e as novas demandas de uma força de trabalho global, que busca mais propósito, autonomia e flexibilidade.

As seis características do líder do século 21

O relatório elenca seis atributos essenciais para o líder contemporâneo:

Energia positiva e inspiração — equilíbrio físico e emocional que motiva equipes.

Liderança servidora — foco no sucesso coletivo e no impacto positivo.

Aprendizado contínuo e humildade — disposição para aprender e reconhecer erros.

Garra e resiliência — capacidade de tomar decisões difíceis em cenários adversos.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Senso de humor — leveza nas interações, fortalecendo vínculos e criatividade.

Visão de longo prazo — preservação da cultura organizacional e sustentabilidade.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI