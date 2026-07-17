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Esse é o perfil de liderança mais desejado do século 21, segundo as maiores consultorias globais

Relatório da McKinsey e do Fórum Econômico Mundial revela as competências essenciais para líderes no século 21

(oatawa/iStockphoto)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 17 de julho de 2026 às 05h00.

Última atualização em 20 de julho de 2026 às 16h12.

Nunca foi tão desafiador estar no comando. Crises globais, inovações tecnológicas e mudanças aceleradas transformaram o papel da liderança atualmente. 

Um relatório divulgado em 2025 pela consultoria McKinsey em parceria com o Fórum Econômico Mundial mostrou que 84% dos executivos afirmam se sentir despreparados para lidar com a incerteza atual.

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A complexidade do cenário atual

Segundo o estudo, há dez anos um líder precisava lidar com quatro ou cinco questões críticas ao mesmo tempo. Hoje, esse número dobrou. 

A pauta inclui desde os impactos da inteligência artificial generativa até a transição energética e as novas demandas de uma força de trabalho global, que busca mais propósito, autonomia e flexibilidade.

As seis características do líder do século 21

O relatório elenca seis atributos essenciais para o líder contemporâneo:

  • Energia positiva e inspiração — equilíbrio físico e emocional que motiva equipes.
  • Liderança servidora — foco no sucesso coletivo e no impacto positivo.
  • Aprendizado contínuo e humildade — disposição para aprender e reconhecer erros.
  • Garra e resiliência — capacidade de tomar decisões difíceis em cenários adversos.

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  • Senso de humor — leveza nas interações, fortalecendo vínculos e criatividade.
  • Visão de longo prazo — preservação da cultura organizacional e sustentabilidade.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

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  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

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