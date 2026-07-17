Esse é o perfil de liderança mais desejado do século 21, segundo as maiores consultorias globais

(oatawa/iStockphoto)
Redatora
Publicado em 17 de julho de 2026 às 05h00.
Última atualização em 20 de julho de 2026 às 16h12.
Nunca foi tão desafiador estar no comando. Crises globais, inovações tecnológicas e mudanças aceleradas transformaram o papel da liderança atualmente.
Um relatório divulgado em 2025 pela consultoria McKinsey em parceria com o Fórum Econômico Mundial mostrou que 84% dos executivos afirmam se sentir despreparados para lidar com a incerteza atual.
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Segundo o estudo, há dez anos um líder precisava lidar com quatro ou cinco questões críticas ao mesmo tempo. Hoje, esse número dobrou.
A pauta inclui desde os impactos da inteligência artificial generativa até a transição energética e as novas demandas de uma força de trabalho global, que busca mais propósito, autonomia e flexibilidade.
O relatório elenca seis atributos essenciais para o líder contemporâneo:
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O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.
Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.