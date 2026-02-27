Esse é o motivo para fundadores de IA estarem mais jovens e criando unicórnios em tempo recorde

Os fundadores das startups de inteligência artificial mais valiosas do mundo estão mais jovens. Dados compilados pela gestora global Antler mostram que a idade média de criadores de unicórnios de IA caiu de 40 anos em 2021 para 29 anos em 2024.

A diferença sugere que a dinâmica competitiva da IA exige outro tipo de prontidão. Startups do setor atingem o status de unicórnio em média em 4,7 anos, dois anos antes da média das demais indústrias, segundo a Antler.

O ciclo de desenvolvimento mais curto pressiona por velocidade de decisão, domínio técnico e capacidade de testar hipóteses em ritmo contínuo. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Velocidade como ativo estratégico

Os casos recentes reforçam a mudança de perfil. Alexandr Wang, co-fundador da Scale AI, tem 29 anos e liderou a empresa avaliada em US$ 29 bilhões antes de fechar acordo de US$ 14,3 bilhões para comandar uma nova unidade de pesquisa em IA na TBD Labs.

A Mercor, criada por três fundadores de 22 anos, superou US$ 10 bilhões em valor de mercado. A AnySphere também ultrapassou US$ 1 bilhão sob liderança de empreendedores na casa dos 20 anos.

Segundo Fridtjof Berge, co-fundador da Antler, hoje pesa mais a capacidade de “avançar rápido” e de “testar e melhorar continuamente” do que uma trajetória corporativa extensa.

Berge afirma que ter longa experiência não é mais um diferencial na construção convencional de empresas, já que isso pode limitar a capacidade de pensar com uma folha em branco. A fluência nas tecnologias mais recentes surge como diferencial competitivo.

Ao mesmo tempo, ele ressalta que fundadores jovens não necessariamente permanecerão no comando no longo prazo. Com a maturidade do negócio, a liderança pode ser reorganizada entre cinco e dez anos após a fundação.

