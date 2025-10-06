Esse é o fenômeno psicológico que faz as expectativas dos outros moldarem seu sucesso

(Getty Images/Getty Images)
Redatora
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10h42.
Você já sentiu que, por mais que se esforce, parece haver uma “mão invisível” guiando suas conquistas, seja para o bem ou para o mal? Isso pode ser as consequências do efeito Pigmalião.
Trata-se de um fenômeno psicológico em que as expectativas externas, de chefes, professores, colegas, familiares, moldam diretamente seu comportamento, sua autoconfiança e, consequentemente, seus resultados. No contexto da carreira profissional, entender como esse efeito age pode fazer toda a diferença.
O efeito Pigmalião é uma forma de profecia autorrealizável: quando alguém acredita fortemente no seu potencial (ou na sua limitação), suas ações — muitas vezes inconscientes — acabam favorecendo o desfecho esperado.
O conceito é inspirado na lenda de Pigmalião, o escultor que se apaixonou por sua própria obra, acreditando que daria vida a ela.
Na psicologia, foi popularizado pelos estudos de Robert Rosenthal e Lenore Jacobson, especialmente no experimento “Pygmalion in the Classroom”, que mostrou como professores que tinham expectativas positivas para alunos melhoravam seu desempenho acadêmico.
As expectativas dos outros acabam “morando” em nossa autoimagem. Se nos vermos através do olhar valorativo, nossa confiança cresce. Se somos vistos com desconfiança, insegurança e culpa, acabamos carregando essas lentes internamente.
Esse processo pode gerar:
Cultive uma narrativa interna de competência realista. Reconheça suas conquistas, aprenda com as falhas, mas alimente a crença de que você pode ir além.
Pergunte-se: “Essa expectativa reflete quem eu sou ou quem os outros me comparam a ser?” Nem sempre o que esperam de você combina com sua essência ou seus talentos.
Compartilhe com líderes seus objetivos, assim eles passam a ver você de forma diferente. Mostre vontade de crescer e peça projetos com desafios.
Solicite feedback verdadeiro e específico e use isso não como julgamento, mas como bússola para crescer. Se perceber uma expectativa negativa (ou baixa), questione-a: “Por que não acreditam em mim nesse ponto?”
Ter quem aposta em você cria uma bolha de expectativas positivas que ajuda a neutralizar vozes negativas (internas ou externas).
