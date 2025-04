Esse é o conselho número 1 que fundador de startups de US$ 329 milhões oferece frequentemente

Para Steve Blank — empreendedor serial, professor da Universidade de Stanford e autor de quatro livros sobre startups — o maior erro que jovens talentos e profissionais em ascensão podem cometer é ignorar os conselhos de quem já trilhou caminhos semelhantes.

Blank é direto: “Quando as pessoas lhe dão conselhos, você está recebendo um presente”. As informações são de CNBC Make It.

Ignorar essas sugestões, segundo ele, não é apenas um ato de descuido — é uma decisão com potencial de limitar a carreira. Ao desconsiderar ideias compartilhadas por figuras experientes, como um chefe, mentor ou professor, o profissional corre o risco de minar relações importantes e desperdiçar oportunidades estratégicas de crescimento.

O peso da experiência e a importância da escuta

A carreira de Steve Blank é marcada por experiências práticas no mundo das startups: ele fundou e ajudou a construir oito empresas de tecnologia, incluindo a Epiphany, vendida por US$ 329 milhões em 2005.

Blank descreve uma espécie de regra táctica que permeia o universo profissional: a repetida desconsideração de conselhos faz com que mentores se afastem.

"“Se você ignorar um conselho uma vez, tudo bem. Se ignorar duas vezes, vão te olhar de um jeito estranho. E se ignorar três vezes, talvez tenha sido descartado por pessoas de cujos conselhos você precisava”, afirma."

Escutar é estratégia de liderança

O simples gesto de reconhecer o conselho dado, mesmo que não seguido integralmente, mostra comprometimento, escuta ativa e respeito — atributos fundamentais para quem deseja ocupar ou se manter em posições de liderança.

No cenário atual, liderar exige escuta, empatia e visão estratégica. Ignorar conselhos pode soar como arrogância e falta de inteligência emocional. O especialista em liderança Simon Sinek corrobora essa visão: profissionais bem-sucedidos não apenas aceitam conselhos, mas os buscam ativamente.

Com essa abordagem, a escuta ativa se torna um filtro estratégico para a tomada de decisões e a construção da própria trajetória.

E, no universo corporativo, onde confiança e conexão valem tanto quanto performance, saber escutar pode ser o diferencial que separa quem estagna de quem alcança novos patamares.

