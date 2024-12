Esse é o caminho para sucesso no trabalho em 2025: ‘Faça isso sempre’, diz ex-recrutadora da Nvidia

2024 não foi um ano fácil para quem procurou emprego. Um estudo americano revelou que a busca por trabalho foi dura para 43% dos profissionais dos EUA. “É o pior mercado de trabalho que já vi desde 2008, quando me formei na universidade”, disse Stefanie Fackrell, ex-recrutadora da Nvidia e Google, para o CNBC Make It. “Tem sido muito desafiador.”

Um cenário difícil não precisa ser desanimador. Isso porque Stefanie tem recomendações valiosas para quem deseja destravar a carreira e encontrar o sucesso profissional em 2025. Veja, a seguir, três truques secretos que a executiva compartilha.

Essas são as 3 dicas da ex-recrutadora da Nvidia

‘Você deve sempre tentar refinar habilidades’

Para a especialista em RH, é preciso sempre refinar as habilidades. “Não importa onde você esteja em sua jornada de carreira”, garante. Resolução de problemas, gerenciamento de projetos e comunicação são algumas capacidades que agregam valor ao currículo. Nos últimos anos, saber usar ferramentas de inteligência artificial também ganhou destaque.

‘Sempre, sempre, sempre faça networking’

Encontrar mentores é outra forma de se destacar na corrida por emprego. Podem ser colegas de trabalho ou até mesmo profissionais com quem você se conectou em redes sociais. O mais importante é manter o contrato frequente e demonstrar interesse genuíno em aprender mais sobre suas carreiras. “Pode ser frutífero”, defende ela.

Descubra o que é traduzível entre indústrias

Durante processos seletivos, é comum que profissionais fiquem dando murro em ponta de faca. Isto é: considerar apenas uma indústria ou setor. Stefanie recomenda tentar novas possibilidades e buscar vagas em setores diferentes daqueles que o candidato tem experiência. Mudar a narrativa também pode funcionar para o currículo. “Se houver uma lacuna de habilidades, faça um curso ou certificação para adicionar isso ao currículo”.

