Esse é modelo que está reinventando o papel dos líderes no mundo pós-pandemia

Nas empresas, fala-se muito sobre desconexão, queda no engajamento e esgotamento. Equipes se sentem distantes, culturas organizacionais estão frágeis e até líderes bem-intencionados têm dificuldade em criar vínculos genuínos.

Mas, segundo o especialista Rajiv Mehta, veterano da Apple e da NASA, o problema não está apenas na tecnologia ou na correria do dia a dia, ele começa dentro de cada um de nós. As informações foram retiradas do site Forbes.

O ponto de partida da conexão: conhecer a si mesmo

Para Mehta, “a falta de conexão e pertencimento nas equipes existe porque não nos conhecemos”.

Essa reflexão é a base da chamada liderança 3D, que propõe alinhar três dimensões: ME (o bem-estar pessoal), WE (a performance da equipe e da organização) e WORLD (o impacto no mundo).

Quando um líder perde a conexão consigo mesmo, tem dificuldade de se conectar com os outros e de contribuir de forma significativa com a sociedade. Essa desconexão compromete o propósito coletivo e o senso de pertencimento, ingredientes essenciais para o engajamento.

Do autocuidado à transformação coletiva

Durante a pandemia de Covid-19, o coletivo norte-americano Body Politic, criado em 2018, tornou-se uma referência internacional no apoio a pessoas com Covid longa, a forma prolongada da doença. Enquanto se dedicavam intensamente a ajudar o mundo, seus líderes acabaram negligenciando o próprio bem-estar e as conexões dentro da equipe.

Ao participar de um programa criado por Mehta, eles descobriram novos padrões sobre saúde, limites e comportamento. A partir disso, reconstruíram laços de amizade, empatia e colaboração, fortalecendo o “WE”, a dimensão coletiva da liderança.

Um novo modelo de impacto na liderança

Para reverter esse cenário, Mehta defende que os líderes busquem equilíbrio entre o cuidado pessoal, as relações internas e o impacto coletivo, que são os três pilares da liderança 3D.

Isso significa agir com autoconhecimento, empatia e clareza de propósito, fortalecendo tanto o indivíduo quanto o grupo.

Comece pequeno, aprofunde-se

O primeiro passo é a reflexão:

Quem faz parte da sua rede de apoio?

Que aspectos da sua rotina você ignora?

Quanto tempo dedica para entender o que realmente importa no seu dia a dia?

Explorar essas respostas é mais transformador do que qualquer ferramenta tecnológica. A verdadeira conexão começa no autoconhecimento, e se espalha para a equipe, a empresa e o mundo.

No fim, liderar não é fazer mais, e sim fazer melhor, com clareza, empatia e propósito.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

