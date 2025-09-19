Esse co-fundador de startup de IA que vale US$ 29 bilhões conta como ter sucesso nos negócios

Scale AI co-founder and CEO Alexandr Wang (Candid With Index/Reprodução)
Redatora
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 15h41.
Em um mercado de inovação acelerada e altamente competitivo, como o da inteligência artificial, crescer exige mais do que boas ideias. Para Alexandr Wang, bilionário de 29 anos e cofundador da Scale AI, startup avaliada em US$ 29 bilhões, o segredo está em “exagerar”.
Segundo ele, líderes que alcançam os maiores resultados são aqueles que estabelecem padrões tão altos de esforço e ambição que parecem quase irreais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Wang destacou que “como líder, você é o limite máximo para o quanto alguém na sua empresa se importará”. Para ele, é preciso se esforçar mais, se importar mais e entregar mais do que o esperado.
Esse comportamento, que pode soar como exagero, foi decisivo em sua própria trajetória. Em 2022, Wang realocou quase toda a equipe da Scale AI para trabalhar em soluções de dados voltadas à inteligência artificial generativa, em um movimento abrupto e arriscado.
A decisão foi vista como extrema, mas garantiu à companhia uma receita de US$ 870 milhões em 2024, com projeção de US$ 2 bilhões em 2025, além de atrair um investimento de US$ 14,3 bilhões da Meta.
A postura de Wang ilustra como a ousadia de líderes pode redefinir o rumo financeiro de uma companhia.
No caso da Scale AI, a estratégia de priorizar a IA generativa em um momento inicial do mercado permitiu não só o crescimento exponencial, mas também o fortalecimento de sua posição frente a gigantes como a Meta, que hoje tem Wang como Diretor Executivo de Inteligência Artificial.
Esse alinhamento entre liderança ousada e estratégia de capital é um exemplo prático para profissionais que atuam em finanças corporativas, onde grandes resultados exigem decisões estratégicas, disposição para realocar recursos rapidamente e capacidade de enxergar oportunidades antes da concorrência.
O "exagero" estratégico de Alexandr Wang não representa apenas ambição desmedida, mas sim uma abordagem calculada de liderança que redefiniu completamente o posicionamento financeiro da Scale AI no mercado de IA.
Para gestores financeiros, a lição que fica é que grandes resultados exigem a coragem de fazer apostas estratégicas mesmo quando elas contrariam a prudência tradicional.
De olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.
O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.
Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.
Desenvolva competências de liderança financeira que identificam oportunidades antes da concorrência e estruturam decisões estratégicas de alto impacto no Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME