Esse co-fundador de startup de IA que vale US$ 29 bilhões conta como ter sucesso nos negócios

Em um mercado de inovação acelerada e altamente competitivo, como o da inteligência artificial, crescer exige mais do que boas ideias. Para Alexandr Wang, bilionário de 29 anos e cofundador da Scale AI, startup avaliada em US$ 29 bilhões, o segredo está em “exagerar”.

Segundo ele, líderes que alcançam os maiores resultados são aqueles que estabelecem padrões tão altos de esforço e ambição que parecem quase irreais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

O padrão dos CEOs de sucesso

Wang destacou que “como líder, você é o limite máximo para o quanto alguém na sua empresa se importará”. Para ele, é preciso se esforçar mais, se importar mais e entregar mais do que o esperado.

Esse comportamento, que pode soar como exagero, foi decisivo em sua própria trajetória. Em 2022, Wang realocou quase toda a equipe da Scale AI para trabalhar em soluções de dados voltadas à inteligência artificial generativa, em um movimento abrupto e arriscado.

A decisão foi vista como extrema, mas garantiu à companhia uma receita de US$ 870 milhões em 2024, com projeção de US$ 2 bilhões em 2025, além de atrair um investimento de US$ 14,3 bilhões da Meta.

O impacto financeiro do “exagero”

A postura de Wang ilustra como a ousadia de líderes pode redefinir o rumo financeiro de uma companhia.

No caso da Scale AI, a estratégia de priorizar a IA generativa em um momento inicial do mercado permitiu não só o crescimento exponencial, mas também o fortalecimento de sua posição frente a gigantes como a Meta, que hoje tem Wang como Diretor Executivo de Inteligência Artificial.

Esse alinhamento entre liderança ousada e estratégia de capital é um exemplo prático para profissionais que atuam em finanças corporativas, onde grandes resultados exigem decisões estratégicas, disposição para realocar recursos rapidamente e capacidade de enxergar oportunidades antes da concorrência.

Domine liderança financeira que redefine mercados

O "exagero" estratégico de Alexandr Wang não representa apenas ambição desmedida, mas sim uma abordagem calculada de liderança que redefiniu completamente o posicionamento financeiro da Scale AI no mercado de IA.

Para gestores financeiros, a lição que fica é que grandes resultados exigem a coragem de fazer apostas estratégicas mesmo quando elas contrariam a prudência tradicional.

