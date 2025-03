Esse casal trocou uma carreira estável para abrir um resort na Tailândia; veja como

Johan e Sabine Bogaerts tomaram uma decisão radical: deixar a estabilidade profissional na Holanda para empreender do zero na Tailândia.

O casal investiu cerca de US$ 206 mil na reforma de um resort em Koh Lanta, apostando no turismo para transformar sua qualidade de vida e garantir um retorno financeiro sustentável. As informações foram retiradas do Business Insider.

Desafios do investimento e da mudança de vida

O projeto, no entanto, exigiu planejamento financeiro minucioso. A decisão de vender sua casa na Holanda foi um passo fundamental para viabilizar o investimento. O casal enfrentou desafios inesperados, como atrasos nas obras devido a diferenças culturais e a sazonalidade do turismo, que impacta diretamente a receita do empreendimento.

A transição de uma vida corporativa para a gestão de um negócio próprio exigiu conhecimento em finanças e administração. Johan, ex-engenheiro de soldagem, e Sabine, ex-chef de cozinha, precisaram se adaptar rápido às demandas financeiras de um empreendimento hoteleiro, incluindo:

Gerenciamento de fluxo de caixa

Projeção de custos

Estratégias para maximizar os ganhos durante a alta temporada, de dezembro a março

Empreender é mais do que viver no paraíso

Apesar dos desafios, o casal reforça que a liberdade financeira e a possibilidade de construir algo próprio valeram a pena. “[As pessoas acham que estamos sempre assistindo ao pôr do sol], mas estamos ocupados administrando o negócio”, explica Sabine.

Agora que os principais investimentos foram concluídos, eles esperam aproveitar mais o novo estilo de vida.

A história de Johan e Sabine reforça a importância da educação financeira para empreendedores. Compreender os riscos, elaborar um planejamento sólido e adaptar-se às oscilações do mercado é essencial para o sucesso de qualquer investimento.

No caso deles, o sonho de um negócio próprio exigiu coragem e estratégias financeiras bem estruturadas, um exemplo claro de que o conhecimento em finanças corporativas pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso empresarial.

