Esse bloqueio está atrapalhando jovens de se desenvolver — e os afastando de uma grande oportunidade

A síndrome do impostor pode estar te impedindo de participar do prêmio que leva jovens para a China

Síndrome do impostor (Farknot_Architect/Getty Images)

Síndrome do impostor (Farknot_Architect/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 10h39.

Quantas vezes você já deixou de se inscrever para uma vaga incrível por achar que não era bom o suficiente?

A chamada síndrome do impostor faz com que pessoas talentosas se sintam incapazes e percam oportunidades para outros menos preparados. E é exatamente contra esse bloqueio que o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário se coloca.

Voltado para jovens entre 18 e 34 anos que estão em cursos de graduação, o prêmio vai selecionar cinco vencedores, um de cada região do Brasil, que terão a chance de embarcar em uma viagem para a China com tudo pago, além de ganhar visibilidade, formação em liderança e conexão com uma rede de alto impacto.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

Quem pode participar?

O Prêmio busca reconhecer diferentes perfis de protagonismo dentro do universo universitário. Se você se identifica com um deles, sua chance de ser selecionado é real:

  • O Pesquisador Inovador

Quem tem trajetória sólida em pesquisa acadêmica, curiosidade intelectual constante e já publicou ou apresentou trabalhos de destaque.

  • O Líder com Propósito

Universitários que lideram coletivos, movimentos ou organizações de impacto social, político ou ambiental, com destaque em articulação e gestão de pessoas.

  • O Profissional de Destaque

Jovens que já se destacaram no mercado de trabalho, seja em estágios ou vagas efetivas, reconhecidos pela responsabilidade, entregas e maturidade.

  • O Empreendedor Visionário

Quem criou ou lidera iniciativas com potencial de impacto, seja com ou sem fins lucrativos, demonstrando resiliência, espírito empreendedor e capacidade de formar times.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

  • O Talento que Inspira 

Estudantes que brilham em atividades artísticas ou esportivas em níveis regional, nacional ou internacional, conciliando excelência acadêmica com premiações em outras áreas.

Por que participar?

A síndrome do impostor pode estar te impedindo de tentar, mas o prêmio Na Prática é justamente a oportunidade de provar que você tem potencial.

 Além do reconhecimento nacional, os vencedores ganharão:

  • Viagem para a China com tudo pago, incluindo visitas a Pequim e Xangai.

  • Experiência em um roteiro de imersão cultural e tecnológica, com passagens pela Muralha da China, universidades de referência e empresas do ecossistema empreendedor.

  • Formação em liderança para fortalecer o protagonismo universitário.

  • Visibilidade em veículos de imprensa e contato com uma rede de jovens de alto impacto.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI

