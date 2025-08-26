Esse bloqueio está atrapalhando jovens de se desenvolver — e os afastando de uma grande oportunidade

Quantas vezes você já deixou de se inscrever para uma vaga incrível por achar que não era bom o suficiente?

A chamada síndrome do impostor faz com que pessoas talentosas se sintam incapazes e percam oportunidades para outros menos preparados. E é exatamente contra esse bloqueio que o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário se coloca.

Voltado para jovens entre 18 e 34 anos que estão em cursos de graduação, o prêmio vai selecionar cinco vencedores, um de cada região do Brasil, que terão a chance de embarcar em uma viagem para a China com tudo pago, além de ganhar visibilidade, formação em liderança e conexão com uma rede de alto impacto.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

Quem pode participar?

O Prêmio busca reconhecer diferentes perfis de protagonismo dentro do universo universitário. Se você se identifica com um deles, sua chance de ser selecionado é real:

O Pesquisador Inovador

Quem tem trajetória sólida em pesquisa acadêmica, curiosidade intelectual constante e já publicou ou apresentou trabalhos de destaque.

O Líder com Propósito

Universitários que lideram coletivos, movimentos ou organizações de impacto social, político ou ambiental, com destaque em articulação e gestão de pessoas.

O Profissional de Destaque

Jovens que já se destacaram no mercado de trabalho, seja em estágios ou vagas efetivas, reconhecidos pela responsabilidade, entregas e maturidade.

O Empreendedor Visionário

Quem criou ou lidera iniciativas com potencial de impacto, seja com ou sem fins lucrativos, demonstrando resiliência, espírito empreendedor e capacidade de formar times.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

O Talento que Inspira

Estudantes que brilham em atividades artísticas ou esportivas em níveis regional, nacional ou internacional, conciliando excelência acadêmica com premiações em outras áreas.

Por que participar?

A síndrome do impostor pode estar te impedindo de tentar, mas o prêmio Na Prática é justamente a oportunidade de provar que você tem potencial.

Além do reconhecimento nacional, os vencedores ganharão:

Viagem para a China com tudo pago , incluindo visitas a Pequim e Xangai.

Experiência em um roteiro de imersão cultural e tecnológica , com passagens pela Muralha da China, universidades de referência e empresas do ecossistema empreendedor.

Formação em liderança para fortalecer o protagonismo universitário.

Visibilidade em veículos de imprensa e contato com uma rede de jovens de alto impacto.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI