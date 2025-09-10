Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Esse ajuste rápido de um passo faz o ChatGPT dar respostas mais úteis; veja como usar

Aprenda como uma pequena mudança no prompt ajuda o ChatGPT a entregar análises mais relevantes

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10h50.

Muita gente se frustra com respostas genéricas do ChatGPT. Mas, na maioria dos casos, o problema não está na IA, e sim na forma como a pergunta é feita.

Um ajuste simples pode resolver isso: incluir o objetivo da sua pergunta logo no começo do prompt. Ao dizer para que você precisa daquela resposta, a IA adapta o tom, o nível de detalhe e o tipo de exemplo que vai trazer.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Por que funciona

O ChatGPT é treinado para interpretar linguagem natural, mas precisa de sinais claros para entender contexto. Ao informar o propósito da resposta — seja criar uma apresentação, tomar uma decisão ou estudar um tema — você aumenta muito a precisão do que recebe.

Esse ajuste é útil para tarefas como:

  • Criar textos sob medida para um público específico

  • Obter diagnósticos estratégicos para negócios

  • Desenvolver conteúdos educacionais personalizados

  • Estruturar processos de tomada de decisão

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Quanto mais clara a sua intenção, mais relevante a resposta da IA.

Como usar na prática

Veja exemplos de prompts:

  • “Preciso de uma resposta clara para usar em uma apresentação: explique o conceito de blockchain.”

  • “Quero um diagnóstico objetivo para minha startup. Liste pontos fortes e fracos do meu modelo de negócios.”

  • “Estou estudando para um concurso. Explique este tema com exemplos simples.”

Esse tipo de direcionamento ajuda a IA a ajustar a resposta para seu uso real.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

A grande oportunidade

Saber orientar a IA é uma habilidade cada vez mais valiosa. Profissionais que dominarem prompts bem construídos vão economizar tempo, gerar mais insights e se destacar no mercado.

De olho nisso, EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Garanta sua vaga agora no pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME | Saint Paul. São 4 aulas online, certificado e conteúdo prático por apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Essas três palavras tornam o ChatGPT mais direto e assertivo nas respostas; veja quais são

Esta técnica simples faz o ChatGPT analisar temas com mais profundidade; veja como usar

BTG Pactual lança campeonato trader com prêmio de R$ 1 milhão

Recebe respostas ruins do ChatGPT? Veja como começar um comando para a IA pensar antes de responder

Mais na Exame

Carreira

Essas três palavras tornam o ChatGPT mais direto e assertivo nas respostas; veja quais são

Mundo

Otan derrubou drones russos sobre a Polônia com apoio de Alemanha, Holanda e Itália

Brasil

Previsão do Tempo: São Paulo deve ter sol e céu claro nesta quarta-feira, 10

Mercados

Ibovespa abre em alta repercutindo indicadores de inflação e julgamento no STF