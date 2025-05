Essas três ferramentas de IA estão mudando a rotina dos profissionais que querem vender mais

Profissionais estão encontrando na Inteligência Artificial uma poderosa aliada.

Ferramentas que antes pareciam distantes da realidade do dia a dia, hoje estão otimizando atividades operacionais, qualificando leads, melhorando a comunicação com clientes e, principalmente, potencializando os resultados.

A seguir, conheça três soluções de IA voltadas para quem quer vender mais que estão ganhando espaço nas empresas.

1. Seamless.AI: prospecção automatizada e inteligente

Buscar informações sobre leads consome tempo e, muitas vezes, não entrega retorno. A Seamless.AI resolve esse gargalo ao automatizar toda a etapa de prospecção. A ferramenta utiliza inteligência de dados para identificar e validar contatos com potencial real de conversão.

A partir dela, os profissionais acessam e-mails, números de telefone e perfis de LinkedIn de tomadores de decisão, agilizando a construção de uma base de prospects qualificada.

A IA ainda aponta quais contatos têm mais chances de virar negócio — uma informação crucial para times de vendas que precisam priorizar esforços e bater metas com agilidade.

2. Gong: inteligência sobre o que funciona (e o que não funciona)

É uma solução que analisa reuniões, chamadas e interações de vendas em tempo real. Ele identifica padrões de sucesso e aponta oportunidades de melhoria com base em dados concretos.

Ao saber quais argumentos funcionam melhor, que tipo de objeção aparece com mais frequência e qual abordagem tem maior índice de conversão, os profissionais podem ajustar suas estratégias com base em insights precisos.

3. Crystal Knows: a IA que ajuda a adaptar o discurso a cada cliente

Saber o que dizer é importante. Saber como dizer faz toda a diferença. A Crystal Knows analisa comportamentos de prospects — com base em dados do LinkedIn e de outras redes — e sugere o tom de voz ideal para a comunicação com cada perfil.

Ela antecipa preferências e traços de personalidade, ajudando o vendedor a ser mais assertivo na abordagem.

