Essas três dicas de sucesso podem alavancar a carreira dos jovens de 20 anos

Aos 20 e poucos anos, é comum sentir-se no olho de um furacão. Faculdade — ou a decisão de qual entrar —, estágios, dúvidas sobre o futuro e a necessidade de começar a se posicionar profissionalmente — tudo isso ocorre ao mesmo tempo.

Mas é também nesse momento que se constroem os primeiros tijolos de uma trajetória de sucesso.

Essas são três dicas fundamentais para quem deseja aproveitar essa fase da vida de maneira estratégica.

1. Networking como ferramenta de crescimento

Construir uma rede de contatos sólida logo no início da carreira é uma das atitudes mais poderosas para o crescimento profissional.

Ao conviver com pessoas de diferentes áreas e trajetórias, o jovem profissional amplia sua visão de mundo e suas possibilidades de inserção no mercado.

Networking não é apenas sobre fazer amigos: é uma ferramenta concreta para acessar oportunidades, trocar conhecimento e crescer de forma colaborativa.

2. Voluntariado como diferencial no currículo

Envolver-se com causas sociais, além de gerar impacto positivo na comunidade, também conta — e muito — na construção de um currículo interessante.

Projetos de voluntariado abrem portas para contato com lideranças experientes e profissionais influentes de diversas áreas, funcionando como um segundo ambiente de desenvolvimento de habilidades e conexões.

3. Investir em habilidades e experiências diversas

Aprender continuamente é indispensável. Jovens devem aproveitar cursos, workshops e projetos dentro ou fora do trabalho para dominar novas competências.

Do domínio de ferramentas digitais ao desenvolvimento de habilidades interpessoais, o momento de explorar novos conhecimentos é agora. Toda habilidade adquirida representa um diferencial competitivo.

Dê o próximo passo rumo a uma carreira de excelência

A Fundação Estudar criou o Na Prática, um ecossistema completo de desenvolvimento profissional para jovens em início de jornada. Agora, com o apoio do BTG Pactual, o Na Prática amplia seu alcance e reafirma sua missão: formar lideranças transformadoras para o Brasil.

Com isso, oferece o curso Carreira de Excelência, um treinamento gratuito e presencial com certificado, criado para jovens que querem se destacar profissionalmente e acelerar sua trajetória. Com metodologia focada em protagonismo, execução e networking, o curso já ajudou milhares de participantes a conquistarem as melhores oportunidades do mercado.

Ao longo da jornada, você participa de um encontro presencial, aplica os aprendizados em um projeto individual e conclui com uma apresentação online avaliada por profissionais de grandes empresas. Os melhores projetos ainda recebem reconhecimento e prêmios.