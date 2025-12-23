Essas são três perguntas que todo líder deve se fazer para tomar decisões com mais clareza e coragem

Em um cenário profissional marcado por velocidade, metas agressivas e agendas lotadas, liderar com clareza é um desafio real. Muitas vezes, a pressão por resultados nos faz tomar decisões no automático, sem parar para refletir sobre o que realmente importa.

Mas, segundo o consultor Moshe Engelberg, uma liderança verdadeiramente eficaz nasce do hábito de fazer perguntas, não aos outros, mas a si mesmo. Engelberg apresenta três perguntas fundamentais que ajudam líderes a agir com mais propósito, coragem e inteligência emocional. As informações foram retiradas do site Inc.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

1. O que eu faria se não tivesse medo?

Essa é uma pergunta direta, mas poderosa. O medo nem sempre aparece de forma óbvia, ele pode vir disfarçado de “preciso de mais dados”, “não é o momento certo” ou “melhor esperar mais um pouco”.

A neurociência mostra que o medo comprime a percepção e bloqueia nossa capacidade de agir com ousadia. Segundo Engelberg, questionar-se sobre o que você faria sem medo expande a perspectiva e permite acessar uma versão mais corajosa e intuitiva de si mesmo.

Não significa ser imprudente. Significa reconhecer que, muitas vezes, a paralisia está mais ligada ao receio do que ao real risco. Apenas visualizar a resposta já pode gerar um avanço estratégico.

2. Como posso agir sem me apegar ao resultado?

Uma armadilha comum na rotina de quem busca performance é ligar o próprio valor ao resultado final. Quando isso acontece, qualquer desvio de rota vira motivo de frustração ou ansiedade.

Engelberg propõe o conceito de “desapego gentil”, ou seja, agir com empenho, mas sem deixar que o desfecho determine sua autoestima ou visão de si mesmo. Pesquisas mostram que a rigidez em torno de metas pode reduzir a criatividade e dificultar boas decisões.

Agir sem apego é manter-se aberto ao processo, sem obsessão pelo controle. Isso ajuda a tomar decisões mais lúcidas, menos reativas e mais alinhadas com o momento presente, uma habilidade essencial para quem lidera ou está em formação.

3. O que é ‘o suficiente’?

Essa talvez seja a pergunta mais desafiadora e transformadora. A cultura do “mais” domina o ambiente profissional: mais produtividade, mais métricas, mais entregas. E isso, frequentemente, leva à exaustão e perda de foco.

Segundo Engelberg, definir o que é “o suficiente” ajuda a criar limites saudáveis, evitar sobrecarga e manter o alinhamento com valores pessoais. É o que permite sustentar uma performance de longo prazo sem abrir mão da saúde mental ou do propósito.

Saber o que é suficiente não significa acomodação. Significa clareza. Significa saber quando parar, quando priorizar, quando dizer “não”.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA