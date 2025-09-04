Carreira

Essas são três frases tóxicas que os melhores líderes nunca devem usar

Pesquisa mostra que expressões comuns como “você é substituível” minam confiança e reduzem desempenho

(sorbetto/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16h09.

Algumas frases, ainda que ditas como forma de pressão ou estímulo, podem prejudicar a confiança entre líderes e equipes. 

O pesquisador de liderança Zach Mercurio, autor de O Poder da Importância e professor da Universidade Estadual do Colorado, alerta que expressões como “você é substituível” ou “prove seu valor” estão entre as mais prejudiciais à saúde organizacional. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

As três frases que destroem a motivação dos funcionários

Segundo Mercurio, os piores líderes recorrem com frequência a mensagens ameaçadoras, entre elas:

  • “Não se esqueça de que você é substituível.”

  • “Ninguém virá te salvar.”

  • “Você tem que provar seu valor.”

Na prática, essas frases, ainda que usadas para “incentivar” maior esforço, produzem efeito oposto. Funcionários que se sentem descartáveis tendem a se desengajar, reduzir esforço e perder confiança no próprio desempenho.

O efeito tóxico da substituibilidade

A ideia de que qualquer pessoa pode ser facilmente trocada mina não só a autoestima, mas também o senso de capacidade dos profissionais. Para Mercurio, isso compromete o desempenho individual e coletivo.

"Quando as pessoas se sentem substituíveis, tendem a agir como tal. Elas não aparecem, não vêm... na verdade, se esforçam menos"Zach Mercurio, pesquisador de liderança

Alternativas saudáveis para liderar

Em vez de frases ameaçadoras, especialistas defendem práticas construtivas:

  • Definir metas ambiciosas, como faz Lisa Su, CEO da AMD, que estimula equipes a superar grandes desafios.

  • Realizar conversas significativas, avaliando expectativas e desempenho de forma clara antes de acionar planos formais de melhoria.

  • Oferecer apoio, garantindo que colaboradores tenham recursos para evoluir em vez de se sentirem abandonados.

Essas práticas reforçam a motivação e consolidam a confiança entre chefes e equipes.

