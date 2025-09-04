Essas são três frases tóxicas que os melhores líderes nunca devem usar

(sorbetto/Getty Images)
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16h09.
Algumas frases, ainda que ditas como forma de pressão ou estímulo, podem prejudicar a confiança entre líderes e equipes.
O pesquisador de liderança Zach Mercurio, autor de O Poder da Importância e professor da Universidade Estadual do Colorado, alerta que expressões como “você é substituível” ou “prove seu valor” estão entre as mais prejudiciais à saúde organizacional. As informações foram retiradas da CNBC Make It.
Segundo Mercurio, os piores líderes recorrem com frequência a mensagens ameaçadoras, entre elas:
Na prática, essas frases, ainda que usadas para “incentivar” maior esforço, produzem efeito oposto. Funcionários que se sentem descartáveis tendem a se desengajar, reduzir esforço e perder confiança no próprio desempenho.
A ideia de que qualquer pessoa pode ser facilmente trocada mina não só a autoestima, mas também o senso de capacidade dos profissionais. Para Mercurio, isso compromete o desempenho individual e coletivo.
Em vez de frases ameaçadoras, especialistas defendem práticas construtivas:
Essas práticas reforçam a motivação e consolidam a confiança entre chefes e equipes.
