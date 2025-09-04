Essas são três frases tóxicas que os melhores líderes nunca devem usar

Algumas frases, ainda que ditas como forma de pressão ou estímulo, podem prejudicar a confiança entre líderes e equipes.

O pesquisador de liderança Zach Mercurio, autor de O Poder da Importância e professor da Universidade Estadual do Colorado, alerta que expressões como “você é substituível” ou “prove seu valor” estão entre as mais prejudiciais à saúde organizacional. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37

As três frases que destroem a motivação dos funcionários

Segundo Mercurio, os piores líderes recorrem com frequência a mensagens ameaçadoras, entre elas:

“Não se esqueça de que você é substituível.”

“Ninguém virá te salvar.”

“Você tem que provar seu valor.”

Na prática, essas frases, ainda que usadas para “incentivar” maior esforço, produzem efeito oposto. Funcionários que se sentem descartáveis tendem a se desengajar, reduzir esforço e perder confiança no próprio desempenho.

O efeito tóxico da substituibilidade

A ideia de que qualquer pessoa pode ser facilmente trocada mina não só a autoestima, mas também o senso de capacidade dos profissionais. Para Mercurio, isso compromete o desempenho individual e coletivo.

"Quando as pessoas se sentem substituíveis, tendem a agir como tal. Elas não aparecem, não vêm... na verdade, se esforçam menos" Zach Mercurio, pesquisador de liderança

Alternativas saudáveis para liderar

Em vez de frases ameaçadoras, especialistas defendem práticas construtivas:

Definir metas ambiciosas , como faz Lisa Su, CEO da AMD, que estimula equipes a superar grandes desafios.

Realizar conversas significativas , avaliando expectativas e desempenho de forma clara antes de acionar planos formais de melhoria.

Oferecer apoio , garantindo que colaboradores tenham recursos para evoluir em vez de se sentirem abandonados.

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37

Essas práticas reforçam a motivação e consolidam a confiança entre chefes e equipes.

Quer desenvolver esse nível de foco estratégico na sua liderança?

Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em apenas 4 aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você aprende com os melhores como transformar sua rotina em uma ferramenta real de performance e impacto.

Formação prática em liderança estratégica

Aulas online, com certificado de participação

Duração: 3 horas, em 4 módulos objetivos

Investimento: R$ 37

Clique aqui e garanta sua vaga para liderar com mais clareza, propósito e disciplina