Carreira

Essas são oito frases simples que revelam alta inteligência emocional no dia a dia

Pessoas com alta inteligência emocional usam essas expressões para criar empatia e gerar conexões reais

O desafio de liderar está se movendo da cobrança por resultado para a inspiração e oengajamento | GettyImages /

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Em um mundo de interações rápidas e superficiais, saber se comunicar de forma genuína pode ser um diferencial decisivo para quem busca crescer profissionalmente. 

Construir conexões verdadeiras vai muito além de networking; é sobre ser lembrado pela forma como você faz os outros se sentirem. E nisso, a inteligência emocional tem um papel central. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

O poder de oito frases simples, mas eficazes

A seguir, confira as 8 frases que pessoas emocionalmente inteligentes costumam usar para transformar conversas banais em momentos de conexão verdadeira:

  1. "Parece que isso é realmente importante para você."
    Demonstra escuta ativa e empatia, indo além do conteúdo das palavras.
  2. "Seus olhos brilham quando você fala sobre isso."
    Reforça o valor emocional que a pessoa atribui àquilo e estimula autoestima.
  3. "Adorei a forma como você formulou a pergunta. É tão inesperada."
    Valoriza a curiosidade e a forma de pensar do outro.
  4. "Nunca tinha pensado nisso dessa forma."
    Expressa abertura para novas ideias e humildade intelectual.
  5. "O que fez você sorrir hoje?"
    Uma alternativa leve e eficaz ao clássico "Como foi seu dia?", que promove reflexão e gratidão.
  6. "Quem da sua equipe está fazendo algo que merece ser celebrado?"
    Fomenta uma cultura de reconhecimento no ambiente profissional.
  7. "Podemos desacelerar esse ponto? Não quero perder nada."
    Demonstra interesse real, desacelera a conversa e aprofunda a escuta.
  8. "Me conta mais sobre isso..."
    Convida o outro a se expressar sem julgamento, incentivando vulnerabilidade e confiança.

Por que isso importa para a sua carreira?

Saber conversar com empatia não é apenas uma habilidade social, mas sim uma competência essencial. 

Profissionais que sabem criar conexões significativas se destacam em processos seletivos, lideranças, negociações e construção de equipes de alta performance.

No Brasil, onde a comunicação interpessoal é tão valorizada nas relações de trabalho, dominar esse tipo de abordagem pode ser um diferencial competitivo. Em tempos de IA e automação, são justamente essas habilidades humanas que mais ganham valor.

