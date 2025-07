Essas são as três dicas de liderança que uma executiva compartilha — e que ajudam na alta gerência

No ambiente corporativo atual, marcado por excesso de informações e múltiplas demandas, clareza e propósito são diferenciais.

Sonya Gafsi Oblisk, diretora de merchandising e marketing da Whole Foods, acredita que uma liderança eficaz nasce da capacidade de priorizar, ouvir e considerar o impacto de cada decisão sobre todas as partes envolvidas.

Com mais de duas décadas em cargos de alta gestão — passando por empresas como Walmart, Coca-Cola e Kraft Foods — ela compartilha suas três principais estratégias para liderar com foco, humanidade e responsabilidade. As informações foram retiradas do Business Insider.

1. Foque no essencial: ‘Podemos fazer qualquer coisa, mas não tudo’

Ao longo da carreira, Oblisk aprendeu que dizer sim para tudo pode parecer produtividade, mas gera apenas sobrecarga e resultados diluídos.

Hoje, ela prefere trabalhar com foco extremo em metas claras e mensuráveis.

Um exemplo foi a reestruturação do portal de catering online da Whole Foods: ao priorizar esse único projeto e adiar outras demandas, a equipe conseguiu entregar a plataforma reformulada a tempo para o feriado de Ação de Graças.

Ela destaca que parte do seu papel como líder é modelar o comportamento que espera da equipe.

“Dizer não” virou um ato de proteção — das prioridades, da energia da equipe e do próprio propósito da organização.

Segundo ela, em um mundo sobrecarregado de estímulos, a clareza mental tornou-se um verdadeiro “superpoder de liderança”.

2. Mantenha o canal de escuta ativo e humano

Uma das práticas mais valorizadas por Oblisk é a escuta ativa nas lojas. Ela e outros executivos da Whole Foods se comprometem, anualmente, a visitar pessoalmente todas as mais de 500 unidades da rede.

O objetivo é ouvir diretamente os colaboradores da linha de frente e entender como suas experiências refletem também a percepção dos clientes.

Oblisk acredita que, mesmo em uma era de comunicação digital intensiva, nada substitui o valor de uma conexão humana autêntica.

"Quando você realmente escuta, o feedback não resolve apenas problemas — ele libera ideias que você nem sabia que precisava" Sonya Gafsi Oblisk, diretora de merchandising e marketing da Whole Foods

3. Tome decisões considerando todas as partes interessadas

Para Oblisk, liderar é buscar alinhamento e não apenas resultados. Ela defende um modelo de gestão com mentalidade de stakeholders, avaliando impactos não só sobre clientes, mas também sobre colaboradores, fornecedores, comunidades e o meio ambiente.

