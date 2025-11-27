Essas são as seis verdades incômodas sobre reuniões de executivos que você provavelmente não sabia

Reuniões de times executivos deveriam alinhar prioridades, resolver temas críticos e gerar impulso estratégico.

Mas, com frequência, viram apresentações longas, debates estéreis ou sessões de apagar incêndios que desperdiçam tempo e energia.

Para reverter esse cenário, essas seis práticas claras tornam esses encontros mais objetivos, participativos e produtivos. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

1. Atualizações que não exigem reunião

Em vez de decisões de alto impacto, muitos encontros viram simples atualizações que poderiam ter sido compartilhadas previamente, desperdiçando tempo e atenção.

2. Poucas vozes dominando a conversa

Quando apenas alguns participantes falam, enquanto outros se calam por política interna, exaustão ou insegurança, a reunião perde diversidade de perspectivas e qualidade de decisão.

3. Pautas amplas demais ou agendas rígidas

Tanto a falta de foco quanto o excesso de estrutura prejudicam o debate. Pautas amplas dispersam a equipe e agendas engessadas sufocam diálogo e flexibilidade.

4. Monólogos

Quando a reunião vira palco para longas falas, ela deixa de ser espaço de participação e se transforma em transmissão unilateral de informações.

5. Conflitos mal administrados

Disputas de poder, tensão mal canalizada ou tentativas de evitar qualquer atrito reduzem a qualidade das discussões e inibem ideias úteis.

6. Falta de responsabilidade e follow-up

Sem clareza de decisões, responsáveis e próximos passos, os mesmos temas retornam constantemente e o encontro perde seu valor estratégico.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

Estimular divergências saudáveis

O objetivo não é harmonia total, mas debate qualificado. Normas comportamentais simples criam segurança psicológica: discutir ideias, não pessoas, evitar interrupções e impedir que alguém monopolize a fala.

Perguntas como “o que precisa ser dito agora que ainda não foi falado?” transformam cada participante em agente ativo. Quando o conflito surge, curiosidade e empatia ajudam a reduzir tensão e a avançar para soluções mais sólidas.

Conectar a reunião à estratégia maior

Sem follow-up, até boas decisões morrem na praia. Por isso, é essencial deixar claro quem faz o quê, em quanto tempo e qual o resultado esperado.

Registros formais das decisões, seus motivos e responsáveis aumentam transparência e responsabilidade. Assim, cada encontro passa a fazer parte de uma jornada estratégica, não um evento isolado.

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil