Essas são as seis verdades incômodas sobre reuniões de executivos que você provavelmente não sabia

em tempos de transformação constante, pensar analiticamente é mais do que um diferencial — é o novo idioma dos negócios. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11h56.
Reuniões de times executivos deveriam alinhar prioridades, resolver temas críticos e gerar impulso estratégico.
Mas, com frequência, viram apresentações longas, debates estéreis ou sessões de apagar incêndios que desperdiçam tempo e energia.
Para reverter esse cenário, essas seis práticas claras tornam esses encontros mais objetivos, participativos e produtivos. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.
Em vez de decisões de alto impacto, muitos encontros viram simples atualizações que poderiam ter sido compartilhadas previamente, desperdiçando tempo e atenção.
Quando apenas alguns participantes falam, enquanto outros se calam por política interna, exaustão ou insegurança, a reunião perde diversidade de perspectivas e qualidade de decisão.
Tanto a falta de foco quanto o excesso de estrutura prejudicam o debate. Pautas amplas dispersam a equipe e agendas engessadas sufocam diálogo e flexibilidade.
Quando a reunião vira palco para longas falas, ela deixa de ser espaço de participação e se transforma em transmissão unilateral de informações.
Disputas de poder, tensão mal canalizada ou tentativas de evitar qualquer atrito reduzem a qualidade das discussões e inibem ideias úteis.
Sem clareza de decisões, responsáveis e próximos passos, os mesmos temas retornam constantemente e o encontro perde seu valor estratégico.
O objetivo não é harmonia total, mas debate qualificado. Normas comportamentais simples criam segurança psicológica: discutir ideias, não pessoas, evitar interrupções e impedir que alguém monopolize a fala.
Perguntas como “o que precisa ser dito agora que ainda não foi falado?” transformam cada participante em agente ativo. Quando o conflito surge, curiosidade e empatia ajudam a reduzir tensão e a avançar para soluções mais sólidas.
Sem follow-up, até boas decisões morrem na praia. Por isso, é essencial deixar claro quem faz o quê, em quanto tempo e qual o resultado esperado.
Registros formais das decisões, seus motivos e responsáveis aumentam transparência e responsabilidade. Assim, cada encontro passa a fazer parte de uma jornada estratégica, não um evento isolado.
