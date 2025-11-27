Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Essas são as seis verdades incômodas sobre reuniões de executivos que você provavelmente não sabia

Como transformar encontros do alto escalão em decisões rápidas, diálogo real e estratégia de verdade

em tempos de transformação constante, pensar analiticamente é mais do que um diferencial — é o novo idioma dos negócios. (Getty Images)

em tempos de transformação constante, pensar analiticamente é mais do que um diferencial — é o novo idioma dos negócios. (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11h56.

Reuniões de times executivos deveriam alinhar prioridades, resolver temas críticos e gerar impulso estratégico.

Mas, com frequência, viram apresentações longas, debates estéreis ou sessões de apagar incêndios que desperdiçam tempo e energia

Para reverter esse cenário, essas seis  práticas claras  tornam esses encontros mais objetivos, participativos e produtivos. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

1. Atualizações que não exigem reunião

Em vez de decisões de alto impacto, muitos encontros viram simples atualizações que poderiam ter sido compartilhadas previamente, desperdiçando tempo e atenção.

2. Poucas vozes dominando a conversa

Quando apenas alguns participantes falam, enquanto outros se calam por política interna, exaustão ou insegurança, a reunião perde diversidade de perspectivas e qualidade de decisão.

3. Pautas amplas demais ou agendas rígidas

Tanto a falta de foco quanto o excesso de estrutura prejudicam o debate. Pautas amplas dispersam a equipe e agendas engessadas sufocam diálogo e flexibilidade.

4. Monólogos

Quando a reunião vira palco para longas falas, ela deixa de ser espaço de participação e se transforma em transmissão unilateral de informações.

5. Conflitos mal administrados

Disputas de poder, tensão mal canalizada ou tentativas de evitar qualquer atrito reduzem a qualidade das discussões e inibem ideias úteis.

6. Falta de responsabilidade e follow-up

Sem clareza de decisões, responsáveis e próximos passos, os mesmos temas retornam constantemente e o encontro perde seu valor estratégico.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

Estimular divergências saudáveis

O objetivo não é harmonia total, mas debate qualificado. Normas comportamentais simples criam segurança psicológica: discutir ideias, não pessoas, evitar interrupções e impedir que alguém monopolize a fala.

Perguntas como “o que precisa ser dito agora que ainda não foi falado?” transformam cada participante em agente ativo. Quando o conflito surge, curiosidade e empatia ajudam a reduzir tensão e a avançar para soluções mais sólidas.

Conectar a reunião à estratégia maior

Sem follow-up, até boas decisões morrem na praia. Por isso, é essencial deixar claro quem faz o quê, em quanto tempo e qual o resultado esperado.

Registros formais das decisões, seus motivos e responsáveis aumentam transparência e responsabilidade. Assim, cada encontro passa a fazer parte de uma jornada estratégica, não um evento isolado.

Aprenda sobre liderança com um especialista 

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

  • Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos
  • Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns
  • Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional
  • Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil

Acompanhe tudo sobre:Na Prática Jorge Paulo LemannNa PráticaCursos Online - Na PráticaBranded Marketing

Mais de Carreira

'Impacto real nasce da ação': o economista que lidera iniciativas e conquista reconhecimento global

Sete pensamentos que te fazem parecer forte — mas te enfraquecem como líder

‘Devemos ser protagonistas’: o universitário que transformou formação e virou referência nacional

Por que os melhores CEOs ignoram a regra mais comum do mercado

Mais na Exame

Carreira

'Impacto real nasce da ação': o economista que lidera iniciativas e conquista reconhecimento global

Pop

Quando estreia o Volume 2 da 5ª temporada de 'Stranger Things'?

Mundo

Banco Fonplata valoriza resultado da COP30, mas pede apoio direto às cidades

Negócios

Estante Virtual aposta em loja física, eventos e Black Friday de livro usado