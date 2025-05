Essas são as profissões mais quentes para trabalhar com marketing – veja o que cada uma faz

O marketing deixou de ser um suporte para se tornar um dos pilares estratégicos do crescimento das empresas. Mais do que promover produtos, hoje a área é responsável por gerar valor de marca, criar relacionamento com o público e transformar dados em decisões.

E, com isso, uma nova estrutura de cargos e especializações tem ganhado força dentro das equipes — com espaço para perfis criativos, analíticos e estratégicos.

Se antes poucos profissionais acumulavam diversas funções, agora o cenário é outro. O marketing moderno exige uma operação robusta, com posições específicas para cada etapa da estratégia.

A seguir, mostramos os cinco cargos mais procurados no marketing atualmente, suas funções práticas e o que é esperado de quem atua nessas posições.

1. Diretor de Marketing (CMO)

É o comandante da operação. Planeja, coordena e supervisiona toda a estratégia de marketing da empresa, alinhando as ações aos objetivos de negócio. Define metas, acompanha resultados, distribui recursos e lidera equipes multidisciplinares.

2. Coordenador de Marketing

Atua como elo entre a liderança e o time. Responsável por implementar a estratégia definida pela diretoria, organiza as entregas, gerencia fornecedores e garante que tudo ocorra dentro do cronograma e do orçamento.

3. Especialista em Marketing Digital

Foca na presença online da marca: redes sociais, buscadores, campanhas pagas e estratégias de conteúdo. Trabalha com inbound e outbound marketing, analisando métricas e ajustando campanhas em tempo real para otimizar resultados.

4. Analista de Marketing

Responsável por transformar dados em inteligência. Monitora o desempenho das campanhas, analisa o comportamento do consumidor, acompanha concorrentes e propõe ajustes estratégicos com base em evidências.

5. Social Media Manager

Lidera a estratégia de redes sociais. Escolhe os canais prioritários, define o tom de voz da marca, coordena o calendário de postagens e acompanha os indicadores de performance das campanhas digitais.

Carreira em alta: o marketing como trampolim profissional

A digitalização acelerada dos negócios fez com que o marketing deixasse de ser uma área acessória para se tornar um dos centros de tomada de decisão dentro das empresas. A demanda por profissionais especializados aumentou, e com ela vieram salários mais competitivos e mais espaço para crescimento rápido.

Hoje, quem atua na área de marketing precisa dominar ferramentas digitais, entender comportamento do consumidor, saber analisar dados e, ao mesmo tempo, ser criativo e estratégico. Com tantas possibilidades, é uma das áreas que mais atrai jovens profissionais — e também uma das mais propensas à reinvenção constante.

Dominar essas funções pode abrir portas para cargos de liderança, atuação internacional e até empreendedorismo. Em um cenário cada vez mais competitivo, entender como o marketing funciona deixou de ser um diferencial — e virou uma exigência de quem quer construir uma carreira relevante.

