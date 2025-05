Essas são as melhores dicas para quem está buscando o primeiro emprego — e quer conquistá-lo rápido

A entrada no mercado de trabalho representa, para muitos jovens, o primeiro grande passo rumo à vida adulta. A busca pelo primeiro emprego carrega expectativas, inseguranças e uma série de dúvidas sobre como se destacar sem experiência prévia.

O ponto de partida está na informação correta e acessível. As dicas a seguir funcionam como um guia direto para quem deseja iniciar sua trajetória profissional.

Programas para começar cedo

O estágio está disponível para estudantes a partir dos 16 anos. Tanto o jovem aprendiz quanto o estágio têm em comum o objetivo de proporcionar experiência, mesmo que inicial, aos candidatos.

Como construir um currículo eficiente

A sinceridade é um diferencial. Inventar experiências ou exagerar habilidades no currículo é arriscado e pode comprometer todo o processo seletivo.

Em vez disso, é recomendado que os jovens foquem em destacar suas competências, mesmo que adquiridas em contextos informais, como projetos escolares ou trabalhos voluntários.

Preparação para a entrevista e estratégias de inserção

A entrevista é o momento de transição definitiva do papel de estudante para o de profissional. Manter a postura, ser pontual, evitar perguntas precoces sobre salário e demonstrar interesse genuíno são atitudes bem-vistas.

Estar bem informado sobre a empresa e sobre a vaga é um diferencial que pode surpreender positivamente os avaliadores.

A ansiedade, comum nesse momento, pode ser amenizada com preparação.

Investir em autoconhecimento é outro ponto-chave: saber falar sobre si mesmo, reconhecer pontos fortes e desafios, e ter clareza sobre o que se busca profissionalmente mostram maturidade.

Dê o próximo passo rumo a uma carreira de excelência

A Fundação Estudar criou o Na Prática, um ecossistema completo de desenvolvimento profissional para jovens em início de jornada. Agora, com o apoio do BTG Pactual, o Na Prática amplia seu alcance e reafirma sua missão: formar lideranças transformadoras para o Brasil.

Com isso, oferece o curso Carreira de Excelência, um treinamento gratuito e presencial com certificado, criado para jovens que querem se destacar profissionalmente e acelerar sua trajetória. Com metodologia focada em protagonismo, execução e networking, o curso já ajudou milhares de participantes a conquistarem as melhores oportunidades do mercado.

Ao longo da jornada, você participa de um encontro presencial, aplica os aprendizados em um projeto individual e conclui com uma apresentação online avaliada por profissionais de grandes empresas. Os melhores projetos ainda recebem reconhecimento e prêmios.