Essas são as 15 habilidades em alta para 2025 no Brasil, segundo o LinkedIn

O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, divulgou sua lista anual de Habilidades em Alta para 2025 no Brasil. O levantamento aponta as competências que mais crescem nos diversos setores da economia e que serão fundamentais para profissionais e empresas acompanharem as transformações do mercado de trabalho ao longo do ano. Entre os destaques estão conhecimentos em Inteligência Artificial, comunicação eficaz e visão estratégica, refletindo a necessidade crescente de adaptação em um ambiente profissional dinâmico.

A aceleração das mudanças no mundo do trabalho exige atualização constante. Até 2030, 70% das competências exigidas para muitas funções no Brasil serão diferentes das atuais, o que reforça a importância do aprendizado contínuo.

“A velocidade das transformações no mercado é cada vez mais surpreendente. Estar atento às tendências e investir no desenvolvimento profissional são fatores decisivos para o crescimento na carreira”, afirma Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.

O foco no humano

Apesar da crescente digitalização e do avanço da Inteligência Artificial, habilidades comportamentais continuam a ganhar relevância. Comunicação, resolução colaborativa de problemas e liderança estratégica aparecem no topo da lista, evidenciando que o domínio de soft skills é tão crucial quanto o conhecimento técnico. Essas competências são essenciais para lidar com mudanças, aprender novas tecnologias e impulsionar a colaboração dentro das empresas.

Outro dado relevante é que os profissionais já estão se movimentando para acompanhar essa evolução. Um em cada quatro entrevistados na pesquisa 'Futuro do Recrutamento', do LinkedIn, pretende priorizar o aprendizado em 2025. Além disso, a contratação baseada em competências tem ganhado força como estratégia para formar equipes mais diversas, inovadoras e preparadas para os desafios do futuro. De acordo com o levantamento, 93% dos profissionais de aquisição de talentos acreditam que avaliar com precisão as habilidades dos candidatos é fundamental para melhorar a qualidade das contratações.

As 15 habilidades mais valorizadas para 2025 no Brasil

Inteligência Artificial Comunicação Visão e liderança estratégica Retenção de clientes Política comercial Resolução colaborativa de problemas Avaliação de desempenho Análise de dados estatísticos Gestão de relacionamento com o cliente Cobrança de contas a receber Resolução de conflitos Gestão de talentos Desenvolvimento de pessoas Desenvolvimento organizacional Automação de processos

Dentre todas as competências listadas, comunicação e visão estratégica se destacam no topo, evidenciando um fator crucial no mercado atual: não basta ter boas ideias, é preciso saber articulá-las e transformá-las em decisões de impacto.

"A comunicação eficaz não se resume a transmitir informações, mas a criar alinhamento e mobilizar pessoas na direção certa. Já a visão estratégica permite antecipar desafios e identificar oportunidades em um cenário de mudanças constantes. Profissionais que dominam essas habilidades terão mais clareza nas tomadas de decisão e se tornarão peças-chave para o crescimento dos negócios", afirma Odri.