Essas quatro ferramentas de IA podem te trazer um faturamento milionário; veja quais são

De publicações pontuais em blogs à automatização completa de um negócio, o empreendedor Ben Angel traçou um caminho improvável — e altamente lucrativo.

Isso foi possível graças a quatro ferramentas de inteligência artificial capazes de operar vendas, marketing e operações em piloto automático, sem nenhuma equipe técnica. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

De tarefas manuais à automação total

A maioria dos empreendedores ainda enxerga a inteligência artificial como uma aliada modesta para tarefas do dia a dia, como escrever e-mails ou alimentar blogs. Mas, para Ben Angel, essa visão é limitada.

Ao adotar quatro ferramentas específicas de IA, ele passou a operar todas as áreas de seu negócio com automação plena — uma mudança que elevou seu faturamento à casa dos sete dígitos.

Segundo ele, a virada só aconteceu quando deixou de usar a IA de forma superficial e passou a integrá-la ao centro estratégico do negócio.

As quatro ferramentas de IA que mudaram o jogo

Angel baseou sua transformação em quatro agentes inteligentes que assumiram funções essenciais dentro da operação empresarial.

1. Agente de Receita

Com a função de qualificar leads, agendar chamadas e fazer acompanhamentos automáticos, ele opera 24 horas por dia e mantém um fluxo de vendas constante, mesmo quando o empreendedor está fora do expediente.

2. Agente Executivo

Esse assistente virtual organiza e-mails, compromissos, planos de viagem e tarefas administrativas. Na prática, ele libera horas preciosas que seriam consumidas com logística e gestão pessoal, devolvendo tempo ao empreendedor para decisões estratégicas.

3. Agente SOP (Standard Operating Procedures)

Voltado à documentação e sistematização de processos internos, o Agente SOP registra os fluxos de trabalho e os transforma em guias prontos para treinamento e integração.

Com isso, é possível escalar operações ou delegar funções com base em manuais prontos, sem a necessidade de intervenções contínuas.

4. Marketing Pulse Agent

Esta ferramenta audita conteúdos, prevê resultados e oferece insights baseados em dados para otimizar o desempenho de cada ação de marketing. Segundo Angle, em apenas 14 dias, ela triplicou suas vendas.

