Essas profissões ainda não existem, mas a IA está prestes a torná-las realidade; veja quais são

A inteligência artificial avança em um ritmo sem precedentes – e isso está trazendo impactos profundos para o mundo do trabalho e para os profissionais.

Um recente estudo do Goldman Sachs projeta que a ascensão da IA poderá afetar diretamente cerca de 300 milhões de empregos ao redor do mundo. É um movimento que indica uma tendência quase absoluta: muitas funções devem perder a sua importância, enquanto tantas outras podem ser extintas.

Entretanto, ao mesmo tempo que essa tecnologia desafia estruturas tradicionais, ela abre caminho para a criação de novas profissões. São inúmeras carreiras que respondem a demandas que simplesmente não existiam até pouco tempo atrás.

Veja, a seguir, quais são as principais profissões que devem surgir nos próximos anos.

Essas são 6 profissões que devem surgir nos próximos anos

Auditor de Ética Em Ia

Profissionais responsáveis por avaliar algoritmos e sistemas de IA para garantir que operem de forma ética – sem vieses ou práticas discriminatórias. Eles terão a tarefa de revisar decisões automatizadas e assegurar que a tecnologia respeite padrões éticos.

Especialista em Experiência Humana para IA

Esse profissional desenvolverá interfaces e interações que permitam que a IA se conecte com os usuários de maneira mais intuitiva e empática. Seu papel é garantir que a tecnologia ofereça uma experiência acessível e significativa.

Gerente de Treinamento de Modelos de IA

Especialista em preparar, ajustar e supervisionar grandes modelos de IA, assegurando que as redes neurais sejam treinadas com dados precisos, imparciais e representativos; Sua função é buscar caminhos para maximizar a eficácia da tecnologia.

Analista de Transparência de Algoritmos

Profissionais encarregados de entender, interpretar e explicar os processos de tomada de decisão da IA para diversos públicos – desde equipes internas até stakeholders e órgãos regulatórios. O foco é tornar a "caixa preta" da IA mais compreensível.

Designer de Convivência Humano-Máquina

Responsável por arquitetar como humanos e IA trabalharão juntos em diferentes contextos, como em escritórios, fábricas e ambientes virtuais, focando na maximização de produtividade e minimização de fricções.

Especialista em Governança de IA e Privacidade de Dados

Profissional dedicado a desenvolver políticas e práticas para o uso ético e seguro da IA, com atenção especial à proteção de dados pessoais e à conformidade com regulações de privacidade e segurança cibernética.

EXAME libera aula sobre IA

Para quem quer se destacar, aproveitar oportunidades de conhecimento é essencial. Por isso, a EXAME está oferecendo, por tempo limitado, uma aula virtual e gratuita sobre inteligência artificial.

Ministrada por um dos grandes especialistas brasileiros no assunto, Miguel Lannes Fernandes, a aula ensina as ferramentas de IA mais importantes para quem deseja ser mais produtivo no trabalho, fazer entregas com assertividade e velocidade e organizar as demandas para otimizar o rendimento profissional.

Para Miguel, essa é uma chance imperdível para sair na frente da concorrência e se destacar no mercado. “Profissionais que usam inteligência artificial vão ser mais produtivos do que aqueles que não usam”, explica ele, que também é coordenador do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, instituição nota 5 no MEC.

“Estamos vivendo um momento oportuno, porque as primeiras pessoas que se tornarem pioneiras nas suas áreas usando IA vão se destacar. Mas, em breve, deixará de ser uma novidade. Em pouco tempo, todos estarão usando”, completa.

