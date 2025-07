Essas estratégias são as melhores para garantir entrevistas no mesmo dia com várias empresas

Candidatos que se destacam em processos seletivos são os que estão sempre prontos — e, às vezes, conseguem agendar entrevistas no mesmo dia.

Isso impressiona os recrutadores e demonstra comprometimento e agilidade. Saiba como transformar essa estratégia em vantagem real no mercado de trabalho com essas cinco dicas.

Conheça o poder da aplicação rápida e seletiva

Candidatos que aplicam cedo (logo que a vaga é anunciada) têm maiores chances de serem chamados.

Para lugares concorridos, esse timing pode ser determinante. Verifique novas oportunidades diariamente e identifique aquelas que mais combinam com seu perfil.

Esteja sempre preparado para uma entrevista no mesmo dia

Ter um “kit” pronto para emergências faz toda a diferença. Tenha à mão:

Currículo atualizado em PDF e online (LinkedIn, Google Drive);

Roupas profissionais prontas para usar , como blazer limpo ou camisa social;

Ambiente organizado para entrevistas virtuais (boa iluminação, webcam fixa).

Esse preparo reduz o estresse e mostra profissionalismo mesmo em situações de última hora.

Planeje entrevistas no horário ideal

Segundo pesquisa da Accountemps, o melhor momento para entrevistas é entre 9 e 11 h, quando entrevistadores estão mais alertas.

Se tiver liberdade para escolher, prefira esse “golden time”. E se for convidado para uma entrevista relâmpago no mesmo dia, aceite — isso pode destacar você frente aos demais candidatos.

Simule para ganhar confiança imediata

Treinos rápidos ajudam a reduzir nervosismo e polir respostas em segundos. Em apenas 30 minutos, você melhora a clareza, ritmo e postura.

Técnica simples como gravar no espelho ou com um amigo já faz diferença.

Realize uma preparação express para a empresa

Mesmo em tempo curto, é possível impressionar:

Leia o anúncio da vaga e destaque habilidades essenciais;

Pesquise a empresa e o setor rapidamente: site, cultura, valores ;

Liste 2–3 perguntas relevantes sobre o cargo ou a empresa — isso demonstra interesse.

