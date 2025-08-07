Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Essas 5 profissões pagam até US$ 150 mil por ano e não precisam de diploma

Com formações técnicas e alta remuneração, funções como controlador de tráfego aéreo e tecnólogo em medicina nuclear ganham espaço em um mercado cada vez mais orientado pela eficiência financeira

Conheça essas profissões e como elas podem afetar o mundo das finanças corporativas

Conheça essas profissões e como elas podem afetar o mundo das finanças corporativas

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18h31.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Um diploma de quatro anos deixou de ser o único caminho para conquistar um salário elevado. Segundo levantamento da Resume Genius diversas funções técnicas oferecem salários de até US$ 150 mil anuais e exigem apenas formações de dois a três anos

Essa mudança afeta diretamente a lógica de finanças corporativas, ao abrir espaço para empresas estruturarem equipes com profissionais tecnicamente preparados, com formação mais rápida e custo de contratação muitas vezes menor. 

O impacto vai além da folha de pagamento: reduz o tempo de formação, acelera o retorno do investimento e proporciona maior flexibilidade orçamentária. As informações foram tiradas de CNBC Make It

As 5 profissões mais bem pagas sem diploma

1. Controlador de tráfego aéreo: US$ 144.580

Gerencia aeronaves em solo e no ar. Exige cidadania americana, proficiência em inglês, idade inferior a 30 anos e aprovação em testes. Recebe treinamento federal.

2. Técnico nuclear: US$ 104.240

Atua em usinas e laboratórios com geração de energia e controle de resíduos. Exige formação técnica e treinamento.

3. Terapeuta de radiação: US$ 101.990

Opera equipamentos de radioterapia e acompanha pacientes com câncer. Exige formação técnica, além de certificações e exames.

4. Tecnólogo em medicina nuclear: US$ 97.020

Utiliza materiais radioativos para diagnóstico e tratamento. Formação técnica e licenças específicas são obrigatórias.

5. Higienista dental: US$ 94.260

Realiza limpezas, exames bucais e orienta pacientes. Exige formação de cerca de três anos e aprovação em exames.

Eficiência que gera valor

Essa nova configuração do mercado de trabalho exige que áreas como RH e finanças corporativas repensem critérios de contratação, formação interna e planejamento orçamentário. Profissionais técnicos, com foco em operação, precisão e certificações específicas, têm se mostrado peças-chave para a eficiência empresarial.

Mais do que uma tendência, trata-se de uma estratégia de valor: formar e contratar talentos com alto retorno financeiro e baixo custo de entrada pode ser um diferencial competitivo real.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.

  • Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)
  • Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico
  • Certificado EXAME + Saint Paul

 

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Carreira

Parece absurdo, mas funciona: os prompts mais incomuns que destravam o ChatGPT

Neurocientista criou uma regra de 5 minutos que ajuda a manter o foco mesmo sob pressão

Esse profissional ganha mais de US$ 60 mil e ainda ajuda marcas a manter a reputação

Um dia típico na vida do CEO que acorda às 4h30, odeia reuniões e pilota um helicóptero

Mais na Exame

Mercados

Ânima Educação tem lucro de R$ 144,5 milhões no 2º trim., alta de 11,8%

ESG

Parintins e a COP30 atraem o mundo e expõem desafios de longo prazo da Amazônia; veja documentário

Negócios

Imigrante de 24 anos investe R$ 250 mil do próprio bolso e fatura mais de R$ 5 milhões

Brasil

Motta diz que Câmara pode punir deputados que obstruíram plenário: 'Estamos avaliando as imagens'