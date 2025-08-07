Essas 5 profissões pagam até US$ 150 mil por ano e não precisam de diploma

Um diploma de quatro anos deixou de ser o único caminho para conquistar um salário elevado. Segundo levantamento da Resume Genius diversas funções técnicas oferecem salários de até US$ 150 mil anuais e exigem apenas formações de dois a três anos.

Essa mudança afeta diretamente a lógica de finanças corporativas, ao abrir espaço para empresas estruturarem equipes com profissionais tecnicamente preparados, com formação mais rápida e custo de contratação muitas vezes menor.

O impacto vai além da folha de pagamento: reduz o tempo de formação, acelera o retorno do investimento e proporciona maior flexibilidade orçamentária. As informações foram tiradas de CNBC Make It.

As 5 profissões mais bem pagas sem diploma

1. Controlador de tráfego aéreo: US$ 144.580

Gerencia aeronaves em solo e no ar. Exige cidadania americana, proficiência em inglês, idade inferior a 30 anos e aprovação em testes. Recebe treinamento federal.



2. Técnico nuclear: US$ 104.240

Atua em usinas e laboratórios com geração de energia e controle de resíduos. Exige formação técnica e treinamento.



3. Terapeuta de radiação: US$ 101.990

Opera equipamentos de radioterapia e acompanha pacientes com câncer. Exige formação técnica, além de certificações e exames.



4. Tecnólogo em medicina nuclear: US$ 97.020

Utiliza materiais radioativos para diagnóstico e tratamento. Formação técnica e licenças específicas são obrigatórias.



5. Higienista dental: US$ 94.260

Realiza limpezas, exames bucais e orienta pacientes. Exige formação de cerca de três anos e aprovação em exames.



Eficiência que gera valor

Essa nova configuração do mercado de trabalho exige que áreas como RH e finanças corporativas repensem critérios de contratação, formação interna e planejamento orçamentário. Profissionais técnicos, com foco em operação, precisão e certificações específicas, têm se mostrado peças-chave para a eficiência empresarial.

Mais do que uma tendência, trata-se de uma estratégia de valor: formar e contratar talentos com alto retorno financeiro e baixo custo de entrada pode ser um diferencial competitivo real.

