Essas 3 respostas em uma entrevista de emprego vão te 'desqualificar instantaneamente', afirma CEO

Segundo a CEO e professora Suzy Welch, respostas comuns como querer empreender no futuro ou valorizar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional podem custar caro em entrevistas de emprego

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10h45.

Um candidato é formado nas melhores universidades, passou por grandes empresas e tem uma comunicação ímpar. Ainda assim, é rejeitado em várias entrevistas. Suzy Welch, CEO e professora da Universidade de Nova Iorque (NYU), confirmou isso na prática.

Ao fazer uma simulação de entrevista com um candidato, ela identificou rapidamente três respostas que "desqualificam instantaneamente um candidato". Veja, abaixo, quais são.

1. Dizer que quer empreender no futuro

A resposta pode parecer ambiciosa, mas, segundo Welch, é interpretada como um sinal de que o candidato pretende sair antes mesmo de começar. E isso representa risco.

Empresas investem tempo e dinheiro no desenvolvimento de novos talentos. De acordo com Welch, a maioria dos executivos sabe que uma nova contratação só começa a dar retorno real depois de cerca de três anos. Ao indicar que pretende sair para empreender, o profissional se torna um investimento instável.

A recomendação é manter o foco na trajetória dentro da própria empresa:

“Meu objetivo de carreira é ascender a uma posição de liderança — aqui mesmo na sua empresa.”

2. Focar no equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Welch afirma que, ao dizer que a principal prioridade é o equilíbrio, o candidato pode parecer pouco ambicioso ou desconectado da cultura de alta performance.

Ela sugere uma reformulação:

“Eu me importo com o bem-estar, mas sou mais motivado pelo crescimento, pela excelência e por fazer parte de uma equipe de alto desempenho.”

Para empresas que valorizam entrega, energia e crescimento, essa abordagem alinha valores pessoais com objetivos corporativos.

3. Dizer apenas que foi demitido

A frase “fui demitido durante os cortes” pode levantar suspeitas, especialmente entre executivos experientes. Welch explica que empresas costumam realocar bons talentos internamente antes de demitir. Se isso não aconteceu, os recrutadores querem entender o porquê.

A recomendação é contextualizar a demissão:

“A empresa saiu completamente de uma linha de negócios, e minhas habilidades não se aplicavam mais à nova estratégia.”

Welch sugere ainda destacar o aprendizado:

“As demissões me ensinaram que é preciso expandir constantemente a expertise, porque os negócios mudam o tempo todo.”

Como isso impacta sua carreira em liderança e gestão?

No campo da Liderança e Gestão, saber o que dizer — e o que evitar — é uma habilidade estratégica. Empresas buscam profissionais com visão de longo prazo, alinhamento com os objetivos do negócio e capacidade de se posicionar com clareza e propósito.

