Essa profissão ganha mais de US$60 mil e ainda ajuda marcas a manter a reputação

Mais do que responder comentários, é sobre representar a marca, traduzir sentimentos e antecipar crises

Pessoa no celular (AdNews/Reprodução)

Luana Araujo

Redatora

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15h37.

Por trás das conversas nas redes, existe uma função que exige muito mais do que simpatia ou respostas criativas. O gestor de comunidades “community manager” é quem mantém a conexão entre marca e público.

Esse profissional atua como radar social e escudo emocional: escuta, analisa, acolhe e age. É ele quem entende o que está acontecendo fora da bolha corporativa e traduz essas percepções em ações dentro da empresa.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Mais do que social: o papel profissional e multifacetado

Essa profissão não é apenas responder no Instagram ou cuidar de grupos no WhatsApp. É saber interpretar sinais, acompanhar tendências, identificar padrões de comportamento e atuar diretamente na prevenção de desastres.

Sua atuação impacta decisões de construção de marca, conteúdo, produto e até atendimento, por isso precisa ter repertório, visão estratégica e autonomia. Quando bem posicionado, é fonte valiosa de ideias criativas e decisões mais humanas. 

A comunidade costuma captar os sinais de uma crise antes da própria marca. Um comentário negativo, um meme fora de hora ou uma crítica. O community percebe, analisa e age, além de escolher o tom, o tempo e o canal.

Não é só um cargo: é uma função estratégica

Em um mundo hiperconectado, investir em community management é investir em construção de marca a longo prazo. Transformar o público em aliado, o cliente em defensor, a crítica em oportunidade de crescimento.

É por isso que, nos últimos anos, empresas globais têm valorizado cada vez mais esse papel. 

Segundo o Glassdoor, nos Estados Unidos o salário médio de um community manager pode ultrapassar os US$60  mil por ano, a depender do setor e da senioridade.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

  • Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;
  • Liderar estratégias de branding e performance;
  • Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

