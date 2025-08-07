Essa profissão ganha mais de US$60 mil e ainda ajuda marcas a manter a reputação

Por trás das conversas nas redes, existe uma função que exige muito mais do que simpatia ou respostas criativas. O gestor de comunidades “community manager” é quem mantém a conexão entre marca e público.

Esse profissional atua como radar social e escudo emocional: escuta, analisa, acolhe e age. É ele quem entende o que está acontecendo fora da bolha corporativa e traduz essas percepções em ações dentro da empresa.

Mais do que social: o papel profissional e multifacetado

Essa profissão não é apenas responder no Instagram ou cuidar de grupos no WhatsApp. É saber interpretar sinais, acompanhar tendências, identificar padrões de comportamento e atuar diretamente na prevenção de desastres.

Sua atuação impacta decisões de construção de marca, conteúdo, produto e até atendimento, por isso precisa ter repertório, visão estratégica e autonomia. Quando bem posicionado, é fonte valiosa de ideias criativas e decisões mais humanas.

A comunidade costuma captar os sinais de uma crise antes da própria marca. Um comentário negativo, um meme fora de hora ou uma crítica. O community percebe, analisa e age, além de escolher o tom, o tempo e o canal.

Não é só um cargo: é uma função estratégica

Em um mundo hiperconectado, investir em community management é investir em construção de marca a longo prazo. Transformar o público em aliado, o cliente em defensor, a crítica em oportunidade de crescimento.

É por isso que, nos últimos anos, empresas globais têm valorizado cada vez mais esse papel.

Segundo o Glassdoor, nos Estados Unidos o salário médio de um community manager pode ultrapassar os US$60 mil por ano, a depender do setor e da senioridade.

