Essa prática é a número um quando se trata de abrir portas para o início de carreira

Você lê a palavra “networking” e o pensamento imediato é desconfortável: ambientes barulhentos, gente empurrando cartões, conversas protocolares que mal disfarçam interesses.

Para muitos — especialmente para quem ainda está dando os primeiros passos no mercado de trabalho — a prática soa forçada, até calculista. Mas essa percepção pode estar baseada em um modelo ultrapassado de relação profissional.

Hoje, o conceito se desdobra de maneira muito mais simples e humana: networking é sobre pessoas, não sobre contatos.

E, mais do que isso, é uma habilidade que pode ser desenvolvida cedo — antes mesmo do diploma, do cargo ou da certeza sobre qual caminho seguir. Nesse contexto, o melhor momento para começar é agora.

Relações verdadeiras criam oportunidades reais

A construção de uma rede profissional não deve ser movida por urgência. Quem busca conexões apenas quando precisa de um emprego costuma encontrar portas fechadas ou relações frágeis.

É nas trocas sinceras, nas conversas despretensiosas, na curiosidade sobre a trajetória do outro que se constroem os laços mais duradouros — e mais úteis.

Networking não é pedir. É escutar. É aprender. E pode começar dentro da própria sala de aula: conversar com professores, colegas ou estagiários mais experientes já abre caminhos valiosos.

Não se trata de montar uma rede de contatos imponente, mas de aprender a formar vínculos baseados em interesses genuínos e escuta ativa.

