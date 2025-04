Essa nova profissão permite o tão sonhado anywhere office – e ainda paga acima da média de mercado

A possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo, seja do conforto de casa, seja de uma praia paradisíaca, é o desejo de muitos profissionais. E essa possibilidade fica ainda mais atrativa quando associada a salários que podem chegar a R$ 35 mil. Para aqueles que trilham uma carreira em inteligência artificial, esse cenário é possível.

Isso porque especialistas em IA desfrutam da flexibilidade de poder executar muitas de suas funções de forma remota. Desde que tenham à disposição um computador e uma conexão à internet, essa dinâmica abre as portas para um estilo de vida mais flexível.

Além disso, os salários também chamam a atenção. Segundo o Guia Salarial 2023, a remuneração de profissionais de IA no Brasil pode variar entre R$ 7 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 35 mil (para cargos de gestão e coordenação).

Quais as habilidades necessárias para trabalhar com IA?

Um relatório da Microsoft sobre o futuro do trabalho apontou as principais habilidades necessárias para trabalhar com IA. Veja as mais citadas:

Julgamento analítico

Segundo o estudo, para trabalhar com IA é preciso ter a capacidade de analisar informações de maneira crítica e lógica. Essa habilidade, de acordo com o levantamento, é importante para profissionais tomarem decisões melhor fundamentadas. É uma competência valiosa, que ajuda a enfrentar desafios e resolver problemas.

Inteligência emocional

Profissionais com inteligência emocional são aqueles que conseguem compreender, gerenciar e expressar emoções de maneira clara e eficaz. Isso envolve tanto o relacionamento consigo mesmo e seus sentimentos, mas também com os outros. Para desenvolver essa habilidade, especialistas indicam a prática da autorreflexão, que pode ajudar a melhorar a compreensão e gestão das emoções.

Flexibilidade

Ser flexível refere-se à capacidade de se adaptar a mudanças. É uma habilidade que permite aos profissionais transitar entre diferentes tarefas e contextos com facilidade e eficácia. Essa habilidade é cada vez mais valorizada no meio corporativo, em especial para profissionais de IA, que precisam estar sempre dispostos a se ajustar às novidades.

Curiosidade intelectual

Desejo inato pela busca por conhecimento. É dessa forma que a curiosidade intelectual pode ser definida. Para quem trabalha com inteligência artificial, é fundamental ter motivação para explorar o mundo ao seu redor. Isso inclui fazer perguntas, manter uma mente aberta, estar constantemente interessado no processo de aprendizagem e aprofundar-se em áreas de interesse pessoal.

Como se tornar um especialista em IA?

