Essa milionária revela o erro número 1 que novos empresários cometem

Se você está esperando o “momento certo” para abrir um negócio, segundo a empresária Emma Grede, já está cometendo o primeiro grande erro.

“O erro número 1 que os fundadores cometem é esperar até que tudo pareça perfeito”, afirmou a executiva em episódio recente do podcast Aspire.

Grede sabe do que está falando. Milionária, ela construiu seu patrimônio do zero, tornou-se sócia-fundadora da marca de roupas Skims (da empresária Kim Kardashian), CEO da marca de jeans Good American e ainda foi a primeira mulher negra a ocupar a cadeira de jurada no programa “Shark Tank”, da rede americana ABC.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Eela foi categórica ao afirmar que muitos empreendedores travam ainda no ponto de partida. “Já [comecei um negócio] mais de uma vez e posso afirmar: tive sucesso. Falhei diversas vezes. E, tendo mentorado e investido em inúmeras ideias e fundadores, aprendi que a maioria das pessoas complica demais o processo e acaba não conseguindo começar”, ela comenta. As informações foram retiradas do CNBC Make It.

Medo e incerteza: os obstáculos mais citados

De acordo com uma pesquisa da Gallup realizada em 2024, 62% dos americanos afirmaram querer ser seus próprios chefes.

Porém, entre os que disseram estar considerando seriamente empreender, os principais obstáculos citados foram:

Falta de capital

Desconhecimento sobre gestão

Ausência de confiança de que o negócio daria certo

Para Grede, esses fatores não devem ser ignorados, mas também não podem servir de freio. “Todos nós temos contas a pagar, pessoas que dependem de nós — filhos, pais, cônjuges — e isso é real. Mas a verdade é que assumir riscos faz parte de começar uma empresa”, afirmou. “O risco não é algo que você possa eliminar. É algo para o qual você precisa se planejar”, ele complementa.

Risco não é vilão — é ferramenta de decisão

No mundo das finanças corporativas, saber lidar com o risco é uma competência indispensável. Investimentos estratégicos, expansão de negócios, aquisições e fusões — nada disso acontece sem um grau elevado de incerteza.

Para quem ocupa cargos de liderança financeira, é crucial abandonar a ilusão de controle absoluto e desenvolver uma abordagem racional e estruturada diante do risco.

Grede propõe uma reeducação mental: enxergar riscos como ações calculadas que levam ao aprendizado.

Se uma iniciativa não funcionar como planejado, é possível usar a experiência para ajustar o plano e tentar novamente com mais precisão. “Você pode aprimorar sua abordagem a partir daí”, disse.

Esse pensamento é endossado por Jeff Bezos, fundador da Amazon, que em dezembro de 2023 explicou, no podcast de Lex Fridman, o conceito de decisões tipo “porta de mão única” e “porta de mão dupla”.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

As primeiras são difíceis de reverter, exigem deliberação. As segundas permitem recuo — e, portanto, são oportunidades mais acessíveis para testar ideias.

“Se você entrar por aquela porta, não volta mais”, explicou Bezos. “Essas decisões precisam ser tomadas com muita deliberação e cuidado.”

Aprenda a pensar como um CFO

Dominar as finanças corporativas não é apenas sobre números, é também sobre compreender o motor financeiro por trás de cada decisão de negócio.

O Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME | Saint Paul foi criado para isso: traduzir a linguagem financeira para profissionais de todas as áreas, em quatro aulas online, com certificado e professores referência no mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37 e aprenda a pensar como um investidor e agir como um executivo.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS