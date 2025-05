Essa habilidade subestimada que pode acelerar sua carreira — e todo CEO deve saber disso

Na corrida por cargos de destaque, salários altos e projeção no mundo corporativo, muitos profissionais se concentram em desenvolver ideias inovadoras e habilidades interpessoais refinadas.

No entanto, uma renomada especialistas em carreira dos Estados Unidos, Suzy Welch, alerta que o que realmente diferencia um profissional de sucesso não são os discursos eloquentes nem os insights brilhantes, é a execução. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

O poder silencioso da execução

Durante décadas de experiência corporativa, Welch diz ter presenciado um padrão inegável: decisões de promoção e de desligamento são quase sempre pautadas pela capacidade de execução dos profissionais.

Os comportamentos que fazem a diferença nas salas de reunião onde o futuro profissional é decidido são:

Cumprir prazos;

Superar expectativas;

Prever obstáculos e neutralizá-los antes que se tornem problemas;

Entregar resultados com consistência;

Assumir responsabilidade total por projetos e metas.

"Grandes ideias importam. Habilidades interpessoais também. Mas nenhuma dessas coisas tem impacto se você não entregar. A execução é uma forma de integridade profissional." explica Welch

Um novo olhar para o sucesso

Em um mercado cada vez mais competitivo e exigente, a capacidade de fazer bem-feito, rápido e com constância é o que separa os profissionais que sonham de olhos abertos daqueles que realizam de olhos atentos.

Mais do que nunca, liderar é sobre entregar — e ensinar a entregar.

A execução pode não render manchetes nem aplausos, mas, como Welch deixa claro, ela rende algo ainda mais valioso: credibilidade, influência e espaço real para liderar.

