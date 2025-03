Essa ‘habilidade mágica’ fez Netflix e Spotify faturarem bilhões – e como você pode se beneficiar

As gigantes do entretenimento, como Netflix e Spotify, estão crescendo a passos largos, conquistando milhões de usuários e faturando bilhões. Em 2024, as empresas de streaming ultrapassaram a marca dos 260 milhões de assinantes pagos.

O que realmente destaca essas empresas é a maneira como utilizam tecnologias inovadoras para se manterem à frente da concorrência.

No momento, a grande aposta é a inteligência artificial, uma ferramenta poderosa que está moldando o futuro do mercado de entretenimento. E o melhor de tudo: você também pode aproveitar essa tendência para impulsionar o seu próprio crescimento.



A IA que melhora a experiência do usuário e impulsiona bilhões em faturamento

Você já teve a sensação de que as plataformas de mídia conhecem melhor seus gostos do que você mesmo? As sugestões de filmes, séries e músicas parecem feitas sob medida, sempre oferecendo algo interessante para assistir ou ouvir.

Essa ‘habilidade mágica’ não tem nada de coincidência, é tudo fruto de uma poderosa tecnologia de inteligência artificial por trás.

A IA tem ajudado as plataformas a criarem experiências de conteúdo cada vez mais personalizadas, fazendo com que o usuário sinta que aquilo foi criado diretamente para ele. Isso acontece por um sistema de recomendação que considera as características individuais de cada usuário.

Ou seja, ao invés de apenas mostrar recomendações populares com o que está em alta no momento, ela permite personalizar e adaptar os conteúdos e sugestões com base no comportamento, histórico e interações de cada cliente.

Com análise de grandes quantidades de dados, a IA aprende a entender os usuários de forma individual, além de analisar características dos conteúdos oferecidos e interações de outros usuários semelhantes.

No caso do Spotify, a tecnologia não apenas entende os estilos musicais que você gosta, mas também analisa letras, ritmo e padrões das músicas para sugerir faixas que combinam com seu gosto.

O resultado? Usuários passam mais tempo na plataforma e permanecem assinantes por mais tempo.

A personalização não só melhora a experiência do usuário, como também reduz cancelamentos e aumenta a fidelização, gerando um impacto financeiro gigantesco. A Netflix, por exemplo, economiza cerca de US$ 1 bilhão por ano graças a sua tecnologia de recomendação baseada em IA.

Há vagas: um mercado em expansão com mais de 10 mil posições abertas

Essas empresas estão crescendo e precisando de pessoas qualificadas em inteligência artificial. O problema é que faltam profissionais com as competências certas para preencher as vagas.

Isso significa que quem se preparar agora poderá aproveitar uma fatia desse crescimento acelerado com uma vantagem competitiva e poder de barganha por salários maiores.

Apenas na plataforma americana de carreira The Muse, há mais de 10 mil vagas abertas para profissionais de IA de todos os níveis. E aqueles que decidirem seguir esse caminho têm potencial lucrativo: segundo a Michael Page, os salários podem chegar a R$32 mil mensais.

