Essa frase simples faz o ChatGPT dar respostas mais criativas para suas perguntas

Apesar de ser treinado para responder a praticamente qualquer pergunta, o ChatGPT tende a seguir padrões previsíveis.

Isso acontece porque, na maioria das vezes, os prompts são genéricos e levam o modelo a buscar a resposta “mais segura”, evitando ousar ou propor ideias incomuns.

Segundo engenheiros e usuários experientes, a chave para destravar respostas criativas é “quebrar” essa previsibilidade com comandos que provoquem o modelo a explorar novas possibilidades.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

A frase que muda o jogo

A expressão é: “Dê três respostas completamente diferentes para [assunto]”

Esse simples pedido obriga o ChatGPT a gerar variações, expandir perspectivas e fugir de respostas únicas ou engessadas.

Além de ampliar a criatividade, ele aumenta as chances de receber ideias inovadoras, já que o modelo precisa criar múltiplas abordagens para o mesmo problema ou pergunta.

Exemplos de como usá-lo

“Dê três respostas completamente diferentes para um título de artigo sobre produtividade.”

“Dê três respostas completamente diferentes para como resolver um atraso em um projeto de tecnologia.”

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

“Dê três respostas completamente diferentes para um plano de campanha no Instagram.”

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.