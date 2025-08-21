Essa frase de sete palavras faz o ChatGPT revisar seu texto como um editor profissional

Ferramentas como ChatGPT conseguem revisar, corrigir e até reescrever textos inteiros em segundos. Mas a qualidade dessa revisão depende muito da forma como o comando é escrito.

Pedir apenas “revise meu texto” costuma gerar respostas superficiais, com alterações genéricas. A chave está em guiar a IA com instruções mais próximas do que faria um editor humano.

A frase que muda o jogo

“Revise meu texto como editor profissional experiente”

Esse pequeno ajuste transforma a resposta. Em vez de apenas corrigir erros básicos, o ChatGPT passa a atuar como um revisor atento a clareza, coesão, ritmo e impacto da mensagem. É como se você estivesse contratando um especialista para lapidar o conteúdo.

Por exemplo, ao revisar um e-mail de trabalho, a IA não só corrige ortografia, mas também sugere frases mais diretas, remove redundâncias e deixa o tom mais persuasivo. O mesmo vale para posts de LinkedIn, relatórios ou até artigos acadêmicos.

Os benefícios de usar esse comando

Com esse prompt, o ChatGPT pode:

Sugerir cortes e ajustes de estilo.

Indicar onde o texto perde clareza ou força.

Melhorar a estrutura sem alterar a intenção original.

Adaptar o tom para diferentes públicos, do mais formal ao mais leve.



