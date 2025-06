Essa ferramenta de IA de uma organização sem fins lucrativos está dando respostas que salvam vidas

O uso de inteligência artificial em ações humanitárias já não é mais uma promessa futurista — é uma realidade em expansão.

Com o lançamento da ferramenta Methods Matcher, a ONG internacional Mercy Corps inaugura uma nova era na tomada de decisão em zonas de crise, conectando tecnologia de ponta a quem está na linha de frente de catástrofes e conflitos.

Desenvolvida com apoio do setor privado, a iniciativa também sinaliza uma mudança no perfil profissional exigido pelo setor social. As informações foram retiradas do Business Insider.

IA encurta o tempo entre dados e ação em zonas de crise

Em novembro de 2024, a organização humanitária Mercy Corps lançou uma ferramenta de inteligência artificial capaz de transformar a forma como decisões críticas são tomadas em zonas de crise.

A tecnologia, batizada de Methods Matcher, utiliza IA generativa para oferecer respostas rápidas e fundamentadas a perguntas enfrentadas diariamente por trabalhadores humanitários em campo.

O Methods Matcher usa a técnica conhecida como retrieval-augmented generation (RAG), acessando um vasto arquivo de projetos passados para gerar respostas com base em experiências anteriores.

As respostas vêm acompanhadas de fontes e citações, o que fortalece a confiança e a rastreabilidade da informação.

Para os profissionais, isso significa poder decidir, em tempo real, com base em evidências.

"Eles podem ver por si mesmos o valor desse tipo de informação" afirmou Morrison

A ferramenta responde desde dúvidas sobre saúde da vegetação e distribuição de fertilizantes até questões mais complexas, como o cálculo de auxílio financeiro em regiões com inflação descontrolada.

Além da agilidade, o sistema também oferece continuidade: como “lembra” do histórico da conversa, permite que os usuários construam raciocínios ao longo do tempo, sem recomeçar do zero.

Isso representa um salto na qualidade da tomada de decisão e fortalece a autonomia dos agentes humanitários.

