Essa empresa está desenvolvendo novos produtos e mantendo-se atualizada com o uso de IA

O desenvolvimento de cosméticos envolve mais do que glamour e estética. Trata-se de ciência complexa, química refinada e, cada vez mais, de inteligência artificial.

A Albert Invent, empresa com sede em Oakland, Califórnia, está à frente dessa transformação ao criar uma plataforma digital que tem o potencial de mudar para sempre a forma como produtos de beleza são desenvolvidos. As informações foram retiradas do Business Insider.

Base molecular e inovação acelerada

A base de dados do Albert inclui mais de 15 milhões de estruturas moleculares.

Esse vasto repositório de conhecimento químico permite que profissionais avaliem rapidamente quais combinações de substâncias podem atender melhor aos seus objetivos.

Com isso, empresas como Henkel, Chemours e Nouryon passaram a utilizar a plataforma não apenas para acelerar processos, mas também para inovar com mais segurança e eficiência.

A parceria entre a Albert Invent e a Nouryon resultou na criação da BeautyCreations, uma versão da plataforma voltada exclusivamente para o desenvolvimento de produtos de cuidados pessoais — como cremes, loções e cosméticos.

A ferramenta digitaliza estratégias já testadas e aprovadas pela Nouryon, permitindo que químicos filtrem fórmulas com base em critérios como alegações de marketing e padrões de segurança. Isso significa que, em vez de levar de quatro a seis semanas para lançar uma nova formulação, o processo agora pode ser realizado em questão de dias.

