Essa empresa está dando um aumento de US$ 10 mil para seus funcionários voltarem ao escritório

As empresas querem seus funcionários de volta ao escritório a qualquer custo. Grandes corporações estão impondo ordens irredutíveis de retorno ao presencial, mas, ainda assim estão enfrentando grande resistência dos funcionários.

A Cameo, startup especializada na venda de mensagens personalizadas de celebridades, por sua vez, adotou uma estratégia diferenciada: oferecer um aumento salarial de US$ 10 mil anuais para os funcionários que comparecerem ao escritório pelo menos quatro vezes por semana.

Além disso, a empresa disponibiliza estacionamento gratuito, almoço diário e acesso a uma academia no local. "Queríamos transformar o escritório em um benefício, não em uma punição", explicou o CEO da Cameo, Steven Galanis, ao CNBC Make It.

Mas, há um porém: essa política de benefícios só se aplica ao escritório de Chicago. Funcionários das filiais de Nova York e Los Angeles não estão elegíveis ao aumento – mas, em contrapartida, também não são obrigados a voltarem ao escritório.

Liderança e retenção de talentos em tempos de mudança

A decisão de Galanis reflete um desafio enfrentado por líderes em todo o mundo: como manter equipes engajadas em um cenário de mudanças no modelo de trabalho. Desde o boom do trabalho remoto durante a pandemia, muitas empresas têm lutado para convencer os funcionários a retornarem ao escritório sem prejudicar a cultura corporativa ou gerar insatisfação.

O CEO da Cameo viu na política de incentivo financeiro uma forma de facilitar essa transição, especialmente para funcionários mais jovens. "Queríamos garantir que esse valor fosse significativo o suficiente para que nossos colaboradores pudessem morar mais perto do escritório e reduzir o tempo de deslocamento", explicou Galanis.

A estratégia surtiu efeito: nenhum funcionário pediu demissão após o anúncio, e alguns trabalhadores remotos demonstraram interesse em se mudar para Chicago para aproveitar os benefícios oferecidos.

O papel da liderança na adaptação ao novo mercado de trabalho

A abordagem da Cameo mostra como a liderança desempenha um papel importante na adaptação a novas realidades corporativas. Em um momento em que empresas tentam equilibrar produtividade e bem-estar dos funcionários, a habilidade de tomar decisões estratégicas, ouvir as preocupações da equipe e oferecer soluções inovadoras pode ser o diferencial para a retenção de talentos.

O caso também ilustra a importância de líderes compreenderem que o engajamento vai além de benefícios superficiais. Uma pesquisa da HealthEquity aponta que 74% dos trabalhadores que migraram do home office para um modelo híbrido ou presencial avaliaram a mudança como positiva, principalmente devido às oportunidades de desenvolvimento profissional e colaboração.

Isso significa que cabe às lideranças não apenas oferecer incentivos financeiros, mas também criar um ambiente que estimule o aprendizado, a troca de conhecimento e o desenvolvimento de carreira.

O futuro da liderança no mundo híbrido

Em um mercado de trabalho altamente competitivo, líderes como Steven Galanis demonstram que a capacidade de inovar na gestão de equipes pode ser um diferencial estratégico.

O futuro do trabalho está sendo moldado por empresas que entendem que a liderança eficaz não impõe regras rígidas, mas sim cria condições para que os funcionários se sintam valorizados e motivados a contribuir com o crescimento do negócio.

