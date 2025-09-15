Essa empresa americana se torna a quarta na lista das que tem valor de mercado de US$ 3 trilhões

A Alphabet, empresa controladora do Google, ultrapassou a marca de US$ 3 trilhões em valor de mercado pela primeira vez, juntando-se a um seleto grupo formado por Nvidia, Microsoft e Apple.

A valorização das ações, que subiram 4,7% apenas na segunda-feira (15), colocou a companhia em um novo patamar de influência e solidez no mercado global. As informações foram retiradas de Business Insider.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Valorização impulsionada por tecnologia e estabilidade regulatória

O motivo por trás do crescimento das ações foi a decisão de um juiz norte-americano que negou a separação do navegador Chrome das demais unidades da Alphabet em um processo antitruste.

Foi então que a empresa conseguiu preservar sua estrutura operacional, evitando uma fragmentação que poderia afetar diretamente sua performance financeira.

Além disso, a decisão foi interpretada como um sinal de estabilidade regulatória, um fator que reduz incertezas e atrai investidores institucionais. A expectativa é de que, com menos limitações jurídicas, a Alphabet possa acelerar o lançamento de novos produtos e ampliar sua atuação em áreas estratégicas como inteligência artificial.

Rumo ao topo: a corrida pelo trilhão no mercado de tecnologia

Com esse movimento, a Alphabet se consolida como a quarta empresa a atingir o patamar de US$ 3 trilhões, atrás da Nvidia (US$ 4,26 trilhões), da Apple e da Microsoft.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Segundo analistas da Melius Research, a demanda crescente por infraestrutura de IA pode elevar a avaliação da Nvidia para US$ 9 trilhões até o fim da década, o que demonstra o novo eixo de valorização no mercado financeiro global.

Para investidores e executivos da área de finanças corporativas, é importante levar em consideração que os ativos com forte domínio em tecnologia de IA, diversificação operacional e capacidade de absorver choques regulatórios tendem a liderar os ciclos de valorização nos próximos anos.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS