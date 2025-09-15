Carreira

Essa empresa americana se torna a quarta na lista das que tem valor de mercado de US$ 3 trilhões

Alta das ações, avanço da IA e decisão regulatória favorável impulsionam gigante de tecnologia a novo patamar

Sede da Alphabet (GOGL34), dona do Google em Mountainview, Califórnia (Clay McLachlan/Reuters)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15h58.

A Alphabet, empresa controladora do Google, ultrapassou a marca de US$ 3 trilhões em valor de mercado pela primeira vez, juntando-se a um seleto grupo formado por Nvidia, Microsoft e Apple

A valorização das ações, que subiram 4,7% apenas na segunda-feira (15), colocou a companhia em um novo patamar de influência e solidez no mercado global. As informações foram retiradas de Business Insider.

Valorização impulsionada por tecnologia e estabilidade regulatória

O motivo por trás do crescimento das ações foi a decisão de um juiz norte-americano que negou a separação do navegador Chrome das demais unidades da Alphabet em um processo antitruste. 

Foi então que a empresa conseguiu preservar sua estrutura operacional, evitando uma fragmentação que poderia afetar diretamente sua performance financeira.

Além disso, a decisão foi interpretada como um sinal de estabilidade regulatória, um fator que reduz incertezas e atrai investidores institucionais. A expectativa é de que, com menos limitações jurídicas, a Alphabet possa acelerar o lançamento de novos produtos e ampliar sua atuação em áreas estratégicas como inteligência artificial.

Rumo ao topo: a corrida pelo trilhão no mercado de tecnologia

Com esse movimento, a Alphabet se consolida como a quarta empresa a atingir o patamar de US$ 3 trilhões, atrás da Nvidia (US$ 4,26 trilhões), da Apple e da Microsoft. 

Segundo analistas da Melius Research, a demanda crescente por infraestrutura de IA pode elevar a avaliação da Nvidia para US$ 9 trilhões até o fim da década, o que demonstra o novo eixo de valorização no mercado financeiro global.

Para investidores e executivos da área de finanças corporativas, é importante levar em consideração que os ativos com forte domínio em tecnologia de IA, diversificação operacional e capacidade de absorver choques regulatórios tendem a liderar os ciclos de valorização nos próximos anos.

