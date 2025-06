Essa empreendedora transformou cozinhas de brinquedo de alta qualidade em um negócio milionário

Shari Raymond não imaginava que a busca por um presente especial para o filho transformaria sua vida profissional.

Há cerca de dez anos, ela procurava uma cozinha de brinquedo que combinasse com o estilo de seu apartamento de um quarto, em Nova York.

Assim nasceu a Milton and Goose, marca que hoje fatura milhões com produtos que custam até 2 mil dólares. As informações foram retiradas do Business Insider.

Do protótipo à operação milionária

A ideia inicial não era criar um produto premium. Shari apenas desejava qualidade: madeira de verdade, materiais atóxicos, design refinado e produção local, nos Estados Unidos.

Quando percebeu que esse padrão custaria caro, enfrentou um novo desafio: convencer o mercado de que pais pagariam caro por brinquedos.

"Meu mentor disse que não funcionaria" Shari Raymond, fundadora da Milton and Goose

Era uma aposta arriscada, já que o mercado infantil priorizava até então itens baratos e descartáveis.

Mas a fundadora da Milton and Goose confiou no seu instinto: acreditava que consumidores estavam dispostos a pagar por propósito.

Hoje, o modelo básico de cozinha da marca sai por US$ 799. Um kit com quatro peças pode ultrapassar US$ 2.000.

Mesmo assim, a empresa acumula milhões em vendas e está consolidada como referência em brinquedos sustentáveis e sofisticados.

