Essa empreendedora fatura US$ 10 mil por hora com o seu negócio; veja como ela atingiu esse marco

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17h59.
Samantha Mui entra em uma sala de aula para ensinar cem pessoas a preparar dumplings — e em apenas uma hora fatura mais do que em um mês no antigo emprego corporativo.
Aos 34 anos, a empreendedora é fundadora da Thirsty Dumpling, uma empresa que comercializa kits de bolinhos orientais e oferece aulas de culinária online e presenciais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
O salto de Mui para o empreendedorismo foi motivado por insatisfação crônica e frustração financeira.
Depois de atuar por anos em setores variados, como cuidados com idosos e capital de risco, ela enfrentava esgotamento emocional e um fardo pesado de dívidas estudantis.
Foi nesse período de instabilidade emocional e financeira que ela começou a questionar se valia a pena insistir em um modelo profissional que a deixava infeliz.
Em busca de propósito e leveza, Mui decidiu abandonar seu cargo remoto em uma empresa de eventos para descansar e reavaliar sua trajetória.
A ideia da Thirsty Dumpling nasceu e o negócio foi lançado. Desde então, a empreendedora coleciona aulas lotadas e receitas expressivas, chegando a ganhar até US$ 10 mil em uma hora.
Mais do que um sucesso comercial, a mudança marca uma virada completa de rota financeira e emocional.
A história de Mui é reveladora, demonstrando como a construção de um negócio sólido e financeiramente sustentável exige mais do que boas ideias: é preciso compreender profundamente o valor do próprio tempo, das habilidades pessoais e do posicionamento estratégico.
Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.
