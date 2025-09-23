Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Essa empreendedora fatura US$ 10 mil por hora com o seu negócio; veja como ela atingiu esse marco

Samantha Mui fatura até US$ 10 mil por hora com aulas de culinária após abandonar carreira corporativa

Samantha Mui, Thirsty Dumpling (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Samantha Mui, Thirsty Dumpling (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17h59.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Samantha Mui entra em uma sala de aula para ensinar cem pessoas a preparar dumplings — e em apenas uma hora fatura mais do que em um mês no antigo emprego corporativo.

Aos 34 anos, a empreendedora é fundadora da Thirsty Dumpling, uma empresa que comercializa kits de bolinhos orientais e oferece aulas de culinária online e presenciais. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

De frustração à virada empreendedora

O salto de Mui para o empreendedorismo foi motivado por insatisfação crônica e frustração financeira.

Depois de atuar por anos em setores variados, como cuidados com idosos e capital de risco, ela enfrentava esgotamento emocional e um fardo pesado de dívidas estudantis.

"Durante quatro anos da minha vida adulta, morei com meus pais"contou

Foi nesse período de instabilidade emocional e financeira que ela começou a questionar se valia a pena insistir em um modelo profissional que a deixava infeliz.

Em busca de propósito e leveza, Mui decidiu abandonar seu cargo remoto em uma empresa de eventos para descansar e reavaliar sua trajetória.

Negócio de impacto rápido

A ideia da Thirsty Dumpling nasceu e o negócio foi lançado. Desde então, a empreendedora coleciona aulas lotadas e receitas expressivas, chegando a ganhar até US$ 10 mil em uma hora.

Mais do que um sucesso comercial, a mudança marca uma virada completa de rota financeira e emocional.

A história de Mui é reveladora, demonstrando como a construção de um negócio sólido e financeiramente sustentável exige mais do que boas ideias: é preciso compreender profundamente o valor do próprio tempo, das habilidades pessoais e do posicionamento estratégico.

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Ciente disso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$ 37,00.

  • Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)
  • Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico
  • Certificado EXAME + Saint Paul
Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Carreira

CEO da Zoom projeta semana de trabalho de 3 dias impulsionada por IA

MSD Brasil abre vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$ 2,3 mil; saiba como se inscrever

Calculadora gratuita mostra quanto a falta de saúde mental custa às empresas

IA pode transformar a educação até 2050, debatem professores de Harvard

Mais na Exame

Negócios

‘Confiei no meu instinto’: a influenciadora que transformou produtos virais em negócio milionário

Mercados

Palantir: Um ano depois de estrear na bolsa, preço da ação subiu 382% — o "Trump trade" ajudou

ESG

Brasil anuncia US$ 1 bilhão em lançamento de Fundo para Florestas Tropicais em Nova York

Carreira

CEO da Zoom projeta semana de trabalho de 3 dias impulsionada por IA