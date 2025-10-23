Essa é a única habilidade que garante a sobrevivência de líderes no mercado atual

Líderes carismáticos têm uma habilidade rara: atraem atenção, inspiram confiança e despertam entusiasmo. Mas, segundo o coach executivo John Mattone, o carisma puro, aquele magnetismo natural que encanta, não é suficiente para sustentar o sucesso de longo prazo.

A verdadeira influência surge quando o carisma se combina com caráter, empatia, integridade e propósito. As informações foram retiradas do site John Mattone Global.

O que realmente é carisma em liderança?

O carisma não é um dom misterioso. É um conjunto de habilidades aprendidas, como inteligência emocional, comunicação eficaz, presença e autenticidade. Líderes carismáticos sabem ler o ambiente, adaptar o discurso ao público e se conectar emocionalmente. Essa habilidade cria laços de confiança e motiva pessoas a seguir uma visão comum.

Carisma não é performance, é presença verdadeira

O conceito de Intelligent Leadership, criado por John Mattone, propõe que o carisma precisa estar sustentado por autoconhecimento, humildade e valores éticos. Líderes que unem influência emocional e integridade moral criam organizações mais inovadoras, engajadas e resilientes.

Para Mattone, o poder do carisma está em ser, não em parecer. Os líderes mais inspiradores não interpretam um papel, eles vivem seus valores de forma coerente. Carisma sem caráter gera influência passageira. Já o carisma aliado à autenticidade e propósito transforma culturas e gera impacto duradouro.

A ciência por trás do carisma

Líderes carismáticos compartilham traços psicológicos como adaptabilidade social, autoconfiança, energia positiva e empatia. Eles também dominam a comunicação verbal e não verbal, usando tom de voz, ritmo e linguagem corporal para reforçar suas mensagens.

Postura aberta, gestos acolhedores e contato visual são marcas dessa presença magnética.

Como desenvolver seu próprio carisma

O carisma pode ser aprendido. Segundo Mattone, líderes podem aprimorar essa competência por meio de:

Autoconfiança e autoconhecimento , cultivados com autorreflexão e metas claras;

Comunicação empática e escuta ativa , baseadas em conexão emocional;

Humildade e gratidão , reconhecendo limitações e valorizando contribuições alheias.

Líderes que equilibram inspiração e integridade criam laços verdadeiros, transformam equipes e deixam marcas que resistem ao tempo. O carisma abre portas, mas é o caráter que as mantém abertas.

