Essa é a solução para CEOs que estão se sentindo sobrecarregados, segundo pesquisa

A pressão sobre executivos nunca foi tão intensa. Com metas crescentes, decisões difíceis e um cenário global instável, a exaustão entre CEOs tornou-se comum — e preocupante.

De acordo com nova pesquisa da McKinsey, o caminho para uma liderança mais equilibrada e eficaz pode começar com algo simples, porém transformador: a introspecção. As informações foram retiradas da Inc.

Burnout executivo e o papel da autorreflexão

A McKinsey propõe uma abordagem centrada no ser humano. Em vez de apenas mirar resultados, é preciso olhar para dentro.

A pesquisa indica que práticas de autorreflexão ajudam líderes a desenvolver habilidades que são pilares de uma liderança sustentável, como:

Empatia

Generosidade

Adaptabilidade

Vulnerabilidade

Competências técnicas não bastam — é preciso cultivar humanidade

Segundo os dados da McKinsey, 83% dos líderes globais não se sentem preparados para seus papéis mais altos.

O motivo? A trajetória até o cargo costuma premiar habilidades técnicas, não necessariamente emocionais.

A liderança humanizada exige outra configuração: escuta ativa, reconhecimento de falhas, abertura ao feedback e construção de confiança por meio da vulnerabilidade.

CEOs que se mostram falíveis, que pedem ajuda e que valorizam a colaboração tendem a criar culturas mais saudáveis — e equipes mais motivadas.

