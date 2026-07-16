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Essa é a principal forma das empresas contratarem — e preencherem as 78 milhões de novas vagas

Com avanço da inteligência artificial e da economia verde, empresas mudam seus critérios de contratação

Jovens preferem programas de desenvolvimento e desafiam modelo tradicional de contratação

Jovens preferem programas de desenvolvimento e desafiam modelo tradicional de contratação

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de julho de 2026 às 17h26.

De acordo com o relatório Future of Jobs, realizado pelo Fórum Econômico Mundial, 78 milhões de novas vagas serão criadas até 2030. Esse movimento, além de representar a expansão do mercado de trabalho, muda a forma como empresas recrutam, avaliam e desenvolvem profissionais.

Para o setor de Recursos Humanos, o desafio será deixar para trás critérios tradicionais de seleção e passar a olhar com mais atenção para habilidades práticas, capacidade de aprendizado e potencial de adaptação dos candidatos.

O fim do ‘candidato pronto’

A ideia de encontrar um profissional perfeito com todas as habilidades técnicas para uma função tende a perder força com um mercado cada vez mais dinâmico e marcado por IA’s. Dessa forma as empresas precisarão deixar de lado a ideia de um  currículo perfeito e priorizar a capacidade de evolução

Isso significa, que os processos seletivos devem se concentrar em identificar habilidades como raciocínio crítico, resolução de problemas, colaboração e aprendizado contínuo.

Assim,  o profissional ideal deixa de ser aquele que já domina todas as ferramentas exigidas pela vaga e passa a ser aquele que consegue se adaptar, aprender com velocidade e responder bem a cenários de incerteza.

Participe da Conferência de Carreira e conecte sua empresa aos talentos que vão ocupar as vagas do futuro 

Além do diploma: peso das experiências práticas 

Outra mudança impulsionada por essa nova realidade é o papel do diploma universitário tradicional nos processos de seleção. Embora a formação acadêmica formal continue sendo um pilar importante para a estruturação do pensamento crítico e da base teórica do profissional, ela deixou de ser o único critério de corte. 

Hoje, as grandes corporações estão olhando para além do aprendizado técnico. Em vez de limitarem a busca aos nomes das instituições de ensino no topo do currículo, os recrutadores complementam essa análise avaliando plataformas de cursos livres, participações em projetos e atividades extracurriculares, portfólios e soft skills.

Uma ponte direta entre empresas e novos talentos

Para as empresas, esse novo cenário também exige canais de recrutamento mais precisos. A Conferência de Carreira do Na Prática surge nesse contexto como um espaço voltado à conexão entre organizações e jovens talentos previamente selecionados, com foco em potencial, fit cultural e preparo para conversas com recrutadores.

As empresas participantes têm acesso a perfis aprovados em um processo seletivo rigoroso, com informações sobre interesses profissionais, histórico acadêmico, protagonismo, atividades extracurriculares e alinhamento comportamental. A proposta é reduzir etapas, aproximar recrutadores de candidatos qualificados e acelerar decisões de contratação em um ambiente estruturado para entrevistas e conexões reais.

A próxima edição acontece em 10 de agosto, em São Paulo, e é direcionada a empresas que buscam fortalecer sua marca empregadora e construir um banco de talentos preparado para os desafios dos próximos anos. 

Esteja na Conferência de Carreira e fortaleça sua estratégia de atração para um mercado em transformação 

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