Essa é a pergunta número 1 que CEO sempre faz aos funcionários: ‘Isso os faz tomar boas decisões’

Saber tomar decisões rápidas e eficazes é essencial para qualquer profissional que busca se destacar no mercado de trabalho – que está cada vez mais competitivo.

Karen Lynch, CEO da CVS Health, uma das maiores empresas de saúde dos Estados Unidos, acredita nisso. “As pessoas vão seguir quem é decisivo”, disse ela em uma entrevista ao podcast “This is Working”, do LinkedIn, segundo informações da CNBC.

Em sua posição de liderança, Karen percebe todos os dias o impacto que não tomar decisões assertivas – ou demorar para tomá-las – tem na carreira de profissionais.

Mas ela tem uma solução. Quando seus funcionários enfrentam um bloqueio mental e não conseguem fazer uma escolha, ela sempre faz a mesma pergunta – ou uma variação dela.

“O que vocês acham? O que vocês acham que deveríamos fazer? Se vocês tivessem que tomar uma decisão hoje, qual seria?”

Seu objetivo é que os funcionários possam encontrar respostas para os seus desafios por conta própria. Ela vê resultados positivos em fazer esses questionamentos. “Eles podem ajudar a entender em que direção preciso ir para dar o próximo passo”, conta.

Mas há ressalvas. Especialistas em negócios afirmam que, mais do que encontrar respostas para desafios internamente, é preciso também buscar fora – seja analisando resultados da companhia, dados do mercado ou tendências para os próximos anos.

Isso é o que eles chamam de inteligência de mercado, uma habilidade fundamental, mas cada vez mais escassa entre profissionais (mesmo entre os mais experientes).

Mas, afinal, o que é inteligência de mercado?

Inteligência de mercado é como um GPS, que ajuda as empresas a enxergarem o que está à frente mesmo quando o caminho parece incerto. Mas esse GPS funciona em etapas.

Primeiro, ele coleta informações – como o que as pessoas estão comprando, quais produtos estão em alta e quais novidades os concorrentes estão lançando.

Depois, esses dados são analisados para encontrar padrões ou tendências.

É só a partir disso que as empresas tomam decisões rápidas e certeiras.

Um exemplo prático seria o de uma empresa que percebe, por meio desses dados, que os consumidores estão gastando mais em tecnologia e menos em outros produtos. Com essa informação, ela pode adaptar a estratégia e lançar algo novo para atender essa demanda.

Para especialistas, a inteligência de mercado é mais que uma ferramenta. É a base que permite às empresas se anteciparem aos desafios e aproveitarem oportunidades. Em um mercado competitivo, agir sem dados é como voar às cegas – e ninguém deseja isso.

O caminho para dominar a análise estratégica

Aprender como usar a inteligência de mercado para tomar melhores decisões envolve desenvolver habilidades analíticas, estratégicas e técnicas. Especialistas recomendam uma combinação de estudos teóricos, prática e experiência no mercado.

Aqui estão os principais passos para começar:

Entenda os fundamentos Aprenda a trabalhar com dados Estude o mercado e os consumidores Pratique com casos reais Invista em cursos e treinamentos especializados Desenvolva pensamento estratégico Atualize-se constantemente

Com dedicação e prática, é possível dominar inteligência de mercado e usar esse conhecimento para criar estratégias que geram impacto.

Aulas virtuais sobre inteligência de mercado

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência de Mercado, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para liderar o futuro dos negócios.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender como tomar rápidas decisões baseadas em evidências, otimizar processos com base em dados e expandir suas habilidades técnicas e estratégicas para se destacar.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

