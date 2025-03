Essa é a pergunta favorita de uma fundadora de startup – 'mostra se o candidato conhece a empresa'

Desde que fundou a Hello Alice há mais de sete anos, Elizabeth Gore já entrevistou e contratou centenas de pessoas.

A empresa – uma plataforma que ajuda empreendedores a obter financiamento e educação –já ajudou 1,5 milhão de empreendedores e distribuiu US$ 52 milhões em subsídios tanto nos EUA quanto no mundo. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

Sempre que comanda uma entrevista de emprego, Gore faz a mesma pergunta para todos os candidatos: “o que você acha que estamos fazendo errado na nossa empresa?”

Há dois grandes motivos para essa repetição constante.

Revela quem está realmente interessado pela vaga

Para Gore, é fundamental encontrar pessoas que pensem no sucesso da Hello Alice no longo prazo.

Perguntar o que a Hello Alice está fazendo “errado” é uma maneira de avaliar se o candidato pensou ativamente sobre como resolver problemas e impulsionar o crescimento da empresa.

Essa questão também permite avaliar o nível de preparo do candidato e sua ética de trabalho. “Isso mostra que ele fez sua lição de casa”, afirma Gore, destacando a importância de o candidato ter pesquisado sobre a empresa para a qual deseja trabalhar.

A CEO explica que startups precisam, muitas vezes, mudar rapidamente para atender às necessidades dos clientes. A pergunta ajuda a demonstrar se o candidato “consegue pensar rápido”.

“A forma como você responde é tão importante quanto o que você responde”

Para Gore, essa pergunta também serve para avaliar a capacidade do candidato de se comunicar de forma respeitosa. “A forma como você dá essa resposta é tão importante quanto o que você entrega”, explica.

Ela ressalta que seria fácil responder de maneira grosseira, dizendo algo como: “Bem, vocês erram nestas cinco coisas”. No entanto, esse tipo de abordagem pode soar condescendente e prejudicar o ambiente de trabalho.

Em vez disso, Gore prefere candidatos que apresentem um tom mais construtivo, dizendo algo como “aqui está uma área de crescimento que eu recomendaria”. Dessa forma, eles demonstram que querem ajudar a empresa a melhorar sem parecerem arrogantes ou desrespeitosos.

O que líderes podem aprender com essa abordagem

A estratégia de entrevista de Gore oferece insights valiosos para qualquer líder ou gestor. Fazer perguntas que desafiem o pensamento crítico dos candidatos ajuda a identificar profissionais que não apenas tenham as habilidades técnicas necessárias, mas também consigam agregar valor ao negócio com ideias inovadoras e uma atitude proativa.

Além disso, avaliar como um candidato comunica uma crítica permite entender melhor se ele se encaixa na cultura da empresa. Profissionais que sabem apontar problemas e sugerir soluções de forma respeitosa e estratégica podem contribuir para um ambiente de trabalho mais colaborativo e produtivo.

No final das contas, a contratação não se resume apenas a experiência e habilidades técnicas. A capacidade de pensar estrategicamente, resolver problemas e se comunicar com inteligência emocional são características que fazem toda a diferença no sucesso de uma empresa.

